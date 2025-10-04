Cazan a una mujer esparciendo heces de perro sobre un Tesla decorado con temática Trump

Un incidente cargado de simbolismo político sacudió las calles de Chicago cuando una mujer fue grabada esparciendo excrementos de perro sobre un Cybertruck decorado con emblemas e imágenes de Donald Trump. El vehículo, propiedad de John Evans, visitante procedente de Savannah, Georgia, estaba adornado con una bandera estadounidense y la firma del presidente en una chapa de oro, lo que lo convirtió en blanco de una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presunta autora del acto fue identificada por usuarios en redes como Dorothy Owen, vinculada a Renegade Dog Services, una guardería canina local. La cuenta de Instagram del establecimiento publicó una respuesta provocativa, lo que desató una oleada de reseñas negativas y críticas públicas hacia el negocio. Aunque Evans decidió no presentar una denuncia formal, consideró que la exposición mediática ya constituía una forma de sanción social.

Evans expresó su sorpresa ante la intensidad del acto, calificándolo como una reacción desproporcionada a su expresión política. En sus declaraciones, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto entre ciudadanos con posturas ideológicas distintas.

El incidente fue documentado por medios locales y se propagó rápidamente en plataformas digitales. La viralización del contenido generó consecuencias inmediatas para los involucrados, especialmente en términos de reputación pública. Este suceso se suma a una serie de episodios que evidencian la creciente tensión entre la expresión política y la reacción ciudadana dentro de los Estados Unidos.