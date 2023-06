Detenidos dos argelinos por pilotar una patera hasta Baleares con 20 personas

Agentes de la Policía Nacional de Baleares han detenido a dos argelinos por ser los patrones de una patera que llevó inmigrantes ilegales de su país hasta las islas. La “patera” fue localizada en el mar por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo procedió a su rescate y desembarco en la Colonia de San Jordi, en Mallorca. Las 20 personas que viajaban fueron puestas a disposición de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Los agentes pudieron determinar que los patrones de la “patera” eran los dos ocupantes de la misma de origen argelino. Como es habitual, no había chalecos salvavidas, escasez de agua y alimentos y los inmigrantes apenas saben nadar.

En este caso y previo al embarque, los pasajeros fueron aislados durante unos días en un bosque cercano al punto de salida, a la espera de mejora del tiempo y que no hubiera vigilancia policial. Fueron amenazados de muerte con armas blancas durante esos días para que no delataran a los patrones ni a la organización una vez llegaran a España. El precio medio abonado fue de 1.000 euros, siempre por adelantado. A veces ,son estafados con esos pagos ya que luego no son transportados o les exigen nuevas cantidades.

Las investigaciones para identificar a los mencionados patrones fueron muy complejas debido a las características de la tipología delictiva, a la ley del silencio impuesta a los inmigrantes, los miedos y desconfianzas de los testigos a la organización criminal, el escasísimo tiempo para efectuarlas (unas horas), al cambio constante de “modus operandi” en función de las investigaciones policiales, etcétera.

Finalmente, una vez identificados los presuntos patrones, fueron detenidos y acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal. Puestos a disposición de la Autoridad Judicial en Manacor, ordenó su ingreso en prisión.