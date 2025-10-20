Un niño de 3 años salva la vida de su madre durante un ataque epiléptico: “Es vital enseñarles cómo actuar en una emergencia”

La ciudad de Pontiac, en el estado de Michigan, ha sido testigo de una historia que ha conmovido a toda la comunidad. Cody James Williams, un niño de apenas 3 años, logró salvar la vida de su madre, Shantell Woods, tras presenciar un ataque epiléptico que la dejó inconsciente en plena tarde del jueves 9 de octubre.

Woods se encontraba preparando la cena cuando comenzó a sentirse mareada. Se sentó en el sofá y poco después sufrió una convulsión. Cody, único presente en la vivienda, recordó lo que su madre le había enseñado sobre cómo actuar en caso de emergencia. Con determinación, tomó el teléfono, lo desbloqueó y realizó una videollamada por FaceTime a una vecina de confianza, Kaya, según relató el canal WXYZ.

“Kaya, ayuda a mamá”, pidió el pequeño. La vecina, al reconocer la voz de Cody y percibir la urgencia, contactó de inmediato con los servicios de emergencia, que lograron estabilizar a Woods. “Tuve una convulsión tan intensa que podría haber muerto”, confesó la madre, agradecida por la reacción de su hijo.

La epilepsia forma parte de la vida cotidiana de Shantell, quien ha sufrido más de 20 episodios en los últimos dos meses, muchos de ellos frente a Cody. Por ello, decidió enseñarle cómo actuar si volvía a ocurrir una emergencia. “Es un niño inteligente”, afirmó.

El martes 14 de octubre, la policía local organizó una ceremonia en honor a Cody, quien está a pocos días de cumplir cuatro años. Le entregaron obsequios y bromearon con su valentía: “No sé si tiene la edad suficiente, pero estamos contratando”, dijo el sheriff. Comercios locales se comprometieron a regalarle helado durante todo el año, y Cody atendió a los medios envuelto en una manta a modo de capa.

Mientras tanto, la familia enfrenta dificultades económicas debido al estado de salud de Shantell, que le impide trabajar. Ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos médicos. “Cada día es un reto”, confesó.