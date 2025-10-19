Otro caso de maltrato en una guardería: cierran un centro tras descubrir que inmovilizaban a los bebés con pañales

El Consejo Departamental del Somme ha ordenado el cierre temporal de la microguardería privada Les 3 Petits Chatons Montessori, ubicada en Amiens, al norte de Francia, tras confirmarse indicios graves de maltrato físico y verbal a bebés de entre 0 y 3 años. La medida, decretada el 9 de octubre de 2025, se hizo efectiva al día siguiente y se prolongará durante tres meses, según informó el diario Le Courrier Picard.

La decisión se tomó tras una inspección del servicio de Protección Maternoinfantil (PMI), que reveló incumplimientos significativos en materia de bienestar y seguridad infantil. La investigación, basada en testimonios, fotografías y grabaciones, documentó prácticas alarmantes como agresiones físicas, insultos, abandono y métodos peligrosos para inmovilizar a los lactantes durante la siesta.

Una exempleada relató que vio a la directora tapar la boca de una niña de 9 meses para obligarla a beber agua, y levantar a los niños por la camiseta para colocarlos en un rincón. También denunció que los bebés eran envueltos con nudos apretados en los pies para evitar que se movieran, a pesar de que esa práctica está prohibida por su riesgo.

Los testimonios también revelan deficiencias en la alimentación, con menús compuestos únicamente por productos de bajo coste y sin variedad. Además, el enfoque pedagógico distaba del modelo Montessori anunciado a las familias. “No tenía nada de Montessori”, afirmó una trabajadora. Incluso se prometía enseñanza bilingüe, pero según otra exempleada, la directora le indicó que usara “el Traductor de Google” al no hablar inglés.

Tras el cierre, las familias de los ocho niños presentes en el momento de la intervención fueron notificadas por correo electrónico. Las autoridades locales han ofrecido apoyo y asesoramiento para encontrar alternativas de cuidado infantil.

La directora del centro niega cualquier responsabilidad y atribuye las denuncias a represalias de exempleados despedidos por faltas graves. En sus declaraciones, asegura que ha sido víctima de una “persecución implacable” tras 21 inspecciones en diez años, y que las pruebas presentadas han sido manipuladas. También confirmó que la guardería no volverá a abrir sus puertas.