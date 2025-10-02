Discutió con su pareja, llamó a su madre… y juntos le dieron una paliza

Una discusión doméstica en la localidad de Las Breñas, provincia de Chaco, Argentina, terminó en una violenta agresión cuando un hombre de 32 años, tras pelear con su pareja, llamó a su madre para que lo ayudara a golpearla. La víctima, de 30 años, sufrió lesiones y debió ser trasladada al hospital local.

La Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata intervino rápidamente y ordenó la detención de ambos agresores, quienes fueron imputados por “supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género”. El caso forma parte de una serie de episodios recientes que han encendido las alarmas sobre la violencia machista en la región.

En otro hecho ocurrido en Resistencia, una mujer de 35 años fue obligada por su ex pareja, quien tenía una restricción perimetral vigente, a subir a una motocicleta. Durante el trayecto, la víctima logró escapar, pero cayó al asfalto y sufrió heridas leves. La fiscalía actuante ordenó la detención del agresor, imputándolo por “supuesta violación de domicilio” y “desobediencia judicial en contexto de violencia de género”. Este caso evidencia la fragilidad de las medidas de protección cuando los agresores reinciden y desafían las órdenes judiciales.

El tercer episodio, también en Resistencia, fue el más grave: un hombre de 46 años disparó contra su ex pareja en plena vía pública, hiriéndola en la pierna derecha. La mujer fue atendida de urgencia, mientras el agresor logró huir en un vehículo que sigue siendo rastreado por las autoridades.

La Fiscalía Especial en Violencia de Género N° 11, a cargo de la fiscal María Noel Benítez, caratuló el caso como “supuestas lesiones con arma de fuego y portación ilegítima en contexto de violencia de género”.