Dramático vídeo de un saltador base: se estrella contra la montaña pero sobrevive

Un saltador base estuvo a punto de perder la vida el pasado 16 de agosto en el Monte Brento, en Italia. Por suerte, no acabó como el paracaidista ruso que se hizo viral hace unos días y que perdía la vida, pero un fallo en el paracaídas pudo costarle la vida. En esta ocasión, el saltador, llamado Karl, se situó al borde de la montaña y saltó haciendo una voltereta en el aire. El salto estaba condenado al fracaso. Desde los primeros segundos se observa las dificultades del saltador para abrir el paracaídas. Karl, que iba grabando toda la escena mediante una cámara situada en el casco, tiró de las cuerdas del paracaídas en varias oocasiones pero no logra que se despliege por completo. Logra reducir la velocidad de la caída, pero no controla totalmente el vuelo por lo que Karl entra en pánico y acaba golpeándose contra la ladera de la montaña. Después de dos fuertes impactos, que logró frenar con las piernas, pudo quedarse agarrado a la montaña.

El saltador fue trasladado en avión a un hospital donde, a pesar de tener la tibia rota, numerosos golpes y rasguños, se encuentra fuera de peligro. Según los primeros indicios, parece que el paracaídas falló por la tensión de los nudos, que evitó que se desplegara correctamente.