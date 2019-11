El papa Francisco compara con Hitler a aquellos que arremeten en contra de judíos, gitanos y gais

En el XX Congreso Mundial de penalistas celebrado en la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco ha atacado a aquellos políticos que no respetan otras culturas, razas o sexualidades más allá de la propia. En este contexto ha hecho una comparación con el dictador alemán Adolf Hitler y los gobernantes que señalan a los judíos, gitanos y homosexuales.

Durante su discurso, el Papa denunció los “episodios de odio” que están desarrollándose en la actualidad en todos los países del mundo: "Se registran episodios por desgracia, no aislados, ciertamente necesarios de un análisis profundo, en los que encuentra desahogo el malestar social de los jóvenes y de los adultos", alertó el Papa ante los miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Si no penalizamos estos comportamientos que vienen prolongándose, “no es raro que a veces reaparezcan emblemas y acciones típicas del nazismo”, señaló el Pontífice. Y añade: "Os confieso que, cuando escucho algún discurso de algún responsable del orden o de Gobierno, me vienen a la mente los discurso de Hitler". Aunque no mencionó ningún político ni discurso específico.

Bergoglio alerta de la necesidad de estar vigilantes, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, puesto que si se pasan por alto actitudes y conductas racistas y homófobas, supondrá un peligro para la paz y estabilidad social. "Así se hacía en aquella época y actualmente renacen estas cosas", advirtió.