El teorema matemático que puede probar la violación de Diana Quer

497 días permaneció semisumergido en un pozo el cadáver de Diana Quer. 497 días en los que el agua y la propia descomposición natural del cuerpo diluyeron cualquier evidencia físiológica que habría probado sin duda que «El Chicle» la agredió sexualmente la madrugada del 22 de agosto de 2016 en una nave abandonada de Asados (Rianxo, Coruña) antes de matarla. Acostumbrados al «sacrosanto» ADN, a los geolocalizadores y a tantos avances científicos y tecnológicos importantísimos para la investigación criminal, sin prueba indubitada ni eritema compatible con la agresión sexual, parece imposible probar en un juicio una agresión sexual. Y no es así. Según el jefe de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), José Blanco Pampín, que hizo un informe a raíz de este caso, no siempre es posible la detección de esperma como prueba concluyente de contacto genital y las lesiones se aprecian solo en el 30% de los casos en los que una mujer ha sufrido una violación. Entonces ¿cómo demostrar ante un jueza que ha ocurrido? Esta es la «papeleta» que tienen ahora la Fiscalía y la acusación particular de cara al juicio contra José Enrique Abuín, que comenzará mañana cuando se logre conformar el jurado popular (tras el intento fallido del 28 de octubre, que obligó a posponer 15 días el juicio), que declarará culpable o inocente a «El Chicle» a finales de mes. Él mismo admitió haber matado a la madrileña que vio en las fiestas de A Pobra do Caramiñal. Primero dijo que la atropelló sin querer pero mintió porque Diana murió por estrangulamiento, ya que la autopsia –que no pudo probar la violación– sí reveló la rotura del hueso hioides, situado a la altura de la garganta. Luego cambió de versión y dijo que creía que era una feriante que le había pillado robando gasolina y que trató de inmovilizarla y, sin querer, le apretó mucho el cuello. Sin embargo, siempre negó haberla «tocado» con ánimo sexual porque sabe que esa confesión le llevaría a prisión permanente.