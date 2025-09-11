España asciende al puesto 22 en representación política pese al descenso global de la calidad democrática

La calidad de la democracia en el mundo ha vuelto a caer durante el último año, según el informe anual del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Esta caída se ha visto agravada por la pérdida histórica de libertad de prensa y un escenario geopolítico complejo que amenaza los derechos y libertades de millones de personas, reflejando un retroceso en al menos el 54 % de los países y territorios analizados.

El informe destaca que, aunque 2024 estuvo marcado por numerosas elecciones, muchas poblaciones sufrieron una reducción en su representación política, lo que evidencia un descenso del apoyo a los valores democráticos a nivel global. Además, la situación del Estado de Derecho, la independencia judicial y la celebración de elecciones libres y justas presentan caídas significativas, mientras la libertad de expresión ha empeorado en todas las regiones, especialmente en África, Europa y Asia.

En términos positivos, España ha logrado mejorar su posición en representación política, ascendiendo al puesto 22 en la lista global de países con mejor desempeño democrático, detrás de Francia, Portugal, Reino Unido y Canadá. El país también destaca por su Plan de Acción por la Democracia, enfocado en fortalecer la independencia de los medios de comunicación y garantizar el derecho a la información, aunque ha registrado un leve descenso en indicadores relacionados con el Estado de Derecho.

El informe advierte sobre el impacto del contexto internacional en la democracia, con crisis humanitarias, recortes en la ayuda al desarrollo y conflictos como la invasión de Ucrania afectando la situación global. Europa sigue siendo la región con mejor desempeño democrático, aunque con retrocesos notables en Europa del Este y en la libertad de prensa, mientras América y África presentan deterioros en varios indicadores clave.

Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional, advirtió que la democracia enfrenta "una tormenta perfecta" debido al resurgimiento de la autocracia y cambios sociales y económicos profundos. Para revertir la tendencia, las democracias deben proteger procesos electorales, Estado de Derecho y derechos fundamentales, garantizando justicia, inclusión y resiliencia ante los desafíos actuales.