Una española en EE UU, tajante sobre los comedores escolares del país: "Lo único que se salva es la leche"

Una docente española que ejerce en un centro estadounidense ha encendido la conversación en TikTok tras compartir el menú que diariamente se sirve a los alumnos. En el vídeo, María recorre los cinco días lectivos y desgrana platos que en España asociaríamos a la comida rápida: pizza, pollo frito, perrito caliente, bagels y hamburguesa, acompañados casi siempre de patatas fritas.

La bebida, blanca o con chocolate, es la única opción que la profesora califica de "salvable", una afirmación que ha suscitado cientos de comentarios de incredulidad.

La profesora matiza que la normativa permite traer comida de casa, pero la mayoría opta por la bandeja del comedor.

Un aluvión de críticas en redes

La diferencia cultural salta a la vista: mientras en España se promueve el agua como bebida habitual y se limitan los ultraprocesados, en el centro de María la leche azucarada y los fritos son la base de la dieta diaria.

Para la docente, el contraste resulta llamativo cada semana. Asegura que en su país natal la apuesta por alimentos frescos es una prioridad pedagógica, mientras que en el sistema estadounidense la rapidez y el sabor calórico parecen primar. El hecho de que los alumnos puedan rechazar la pieza de fruta o el zumo refuerza la idea de que los hábitos más saludables quedan en segundo plano cuando la oferta principal es tan atractiva para el paladar infantil.