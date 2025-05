Una española que gana 5.000 francos como niñera en Suiza explica los tres trucos definitivos para encontrar ese trabajo

Los españoles que viven fuera de España hacen conocer parte de las culturas de los países donde se encuentran a todos aquellos que no han viajado a los mismos a través de vídeos explicativos en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. En ellos cuentan diferentes anécdotas y experiencias que han vivido, pero también cuentan detalles y curiosidades de los países. Como es habitual, algunas de las que más expectación generan son en las que se habla de dinero.

El término dinero es muy amplio e incumbe desde precios hasta salarios pasando por cualquier tipo de gasto curioso de cada país en cuestión. Respecto a los sueldos, en uno de los que se manejan cantidades más ostentosas es en Suiza. Esto quedó reflejado en un vídeo en el que un joven español iba explicando el sueldo medio de cada profesión. Reveló el salario más alto y es en un ámbito sorprendente: "La industria tabacalera". El salario medio en este ámbito es de 13.300 francos al mes.

Sin embargo, no es el único que causa revuelo. La creadora de contenido @noemilopp sorprendió a todos en TikTok tras publicar un video en el que muestra lo que ha ganado en menos de dos meses cuidando niños en Suiza: "5.360,40 euros". En su vídeo, la joven explica que existen varias plataformas especializadas en la búsqueda de trabajos de niñera en Suiza. Sin embargo, ha ido más allá revelando tres trucos que pueden marcar la diferencia a la hora de buscar empleo: "Tres consejos para encontrar trabajo de manera rápida".

Los tres consejos clave para encontrar trabajo en Suiza

Adapta tu currículum: Nada de enviar el mismo a todas las empresas. Lo explica así esta joven: "En Suiza cada sector tiene su propio estándar, no uses el mismo para todo. Aquí son muy serios". No se queda ahí y hace otra petición: " El currículum es la primera presentación que van a tener de ti , así que por favor, haz un buen currículum".

Aprende lo básico del idioma: Puede parecer obvio, pero no lo es tanto por la diversidad de lenguas según el lugar. Da detalles sobre ello: "Aquí en Suiza se hablan cuatro idiomas. El francés, el italiano, el alemán y el romanche. Investiga que idioma se habla en el cantón en el que te quieres ir a vivir y aprende las palabras básicas". Esto puede marcar la diferencia: "A las personas que les entregues el currículum les va a gustar mucho ver que estás interesado en aprender su propio idioma".

Sal a la calle a echar el currículum: Como se avanzaba al final del consejo previo, en Suiza se debe entregar en mano: "Aquí no todo se consigue por internet". Explica por qué puede marcar la diferencia: "En muchos casos, es mejor ir a echar el currículum en mano. Ve directamente a los lugares donde quieres trabajar y pregunta si quieren personal. Es algo muy valorado y aumenta mucho las posibilidades de encontrar aquí un trabajo".

Suiza no es un paseo

Los altos sueldos en Suiza son muy atractivos y llaman mucho la atención. Sin embargo, la vida allí no es todo color de rosa. Ismael, un sanitario que también está en Suiza,habló del lado menos visible de vivir en una entrevista a LA RAZÓN: "En la vida nadie te regala nada, la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas".

Revela que no es fácil dejarlo todo atrás: “Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás”. Pese a la advertencia, anima a emigrar: "Si crees que te mereces algo mejor y hay algún país que te lo puede dar, vete a por ello, que salga bien o mal vas a mejorar y te va a aportar muchísimo".