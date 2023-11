Esta es la ciudad "más maleducada" de España, según un estudio

España es un territorio en el que el turismo es su principal motor. No solo a nivel nacional, sino también los turistas internacionales quedan fascinados ante los paisajes, historia, gastronomía o belleza de nuestro país. Y es que ciertas publicaciones o instituciones extranjeras como The Telegraph, The Guardian o Harvard alaban nuestras regiones o ciudades. Aunque algunos estudios también sacan la parte mala de las urbes españolas. Así, un estudio se hace eco de la ciudad más maleducada de España.

Peply ha elaborado un esutido en el que concluye cuáles son las ciudades menos educadas de España y los motivos por los que se las considera de este modo, explicando que son espacios que no son demasiado cordiales e incluso se pueden definir como maleducados.

¿Cuál es la ciudad más maleducada de España?

Así, han entrevistado a más de 1500 residentes de diecinueve áreas diferentes sobre ciertos aspectos, como con qué frecuencia se encuentran comportamientos maleducados o su opinión sobre las propinas. También se tiene en cuenta otros factores a la hora de tomar esta decisión, como es la de hablar por teléfono en público o ser ruidoso, así como saltarse las colas o ser descortés con las personas que trabajan de cara al público.

Para obtener estos resultados, durante la encuesta se preguntó si se encontraban habitualmente en sus lugares de residencia y también tuvo en cuenta las posibles trampas, eliminando los resultados dudosos o duplicados.

Este estudio ha declarado que Vigo es la ciudad más educada de España, seguida de A Coruña y Valencia. También que Valladolid, en Castilla y León, es la más generosa. No obstante, en el otro lado de la moneda, estaría Santa Cruz de Tenerife, siendo está "la más maleducada del país" según el análisis.