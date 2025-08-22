Una invitación a un helado en Nueva Jersey que acaba con una cuenta alrededor de 1500 euros

En una tranquila tarde de agosto, una madre decidió compartir un helado con su hija de tres años y su madre en el Hazelnut Boutique de Nueva Jersey. Sin embargo, mientras esperaban, se produjo un estruendo inquietante: parte de la mesa de mármol en la que estaba sentada la niña se desplomó abruptamente. Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque la pequeña quedó paralizada repetidas veces “lo siento”, según relató su madre en TikTok.

La clienta fue de inmediato a disculparse con el personal y se ofreció a cubrir los daños, pero la encargada expresó lo contrario: la mesa, que costaría aproximadamente 1.500 dólares, requería que la familia dejara su licencia y tarjeta de crédito. Ante la insistencia, la madre pidió llevar a su hija afuera para tranquilizarla, mientras la situación en el local se tornaba cada vez más tensa.

El incidente se viralizó en TikTok, alcanzando millones de visualizaciones y generando una ola de atención mediática. El propio establecimiento, en un gesto público, se disculpó mediante su cuenta de Instagram: aseguraron que habían intentado contactar personalmente a la familia, ofrecer apoyo y aclararon que los datos solicitados eran solo para fines de seguro, y que finalmente no se llegó a cobrarle a la madre el coste de la mesa. En respuesta, la madre aceptó las disculpas públicamente.

Lo que empezó como una salida familiar tranquila terminó en una experiencia estresante que, gracias a la viralización del relato, concluyó con una disculpa pública y sin remedios económicos para la familia involucrada.