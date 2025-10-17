Esta es la multa que te pueden poner por no llevar la baliza V16 en el coche

Desde hace años, la Dirección General de Tráfico (DGT) en España trabaja en una transformación de la señalización de emergencia en carretera. Uno de los cambios más destacados es la sustitución de los tradicionales triángulos por la baliza V16 conectada, que deberá usarse obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2026.

Esta baliza no es simplemente una luz: debe estar homologada, emitir una señal de 360° y conectarse a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en caso de parada del vehículo.

Pero, ¿qué sanción puede recibir quien no cumpla con esta obligación cuando entre en vigencia?

Multas previstas: 80 € y posibles sanciones mayores

La sanción estándar por no llevar una baliza V16 homologada será de 80 euros, según diversas fuentes de prensa especializadas.

Además, si se utiliza una baliza que no esté homologada es decir, que no cumpla con los requisitos técnicos exigidos por la DGT, la multa podría ascender a 200 euros.

En casos más extremos (por ejemplo, si se detiene el vehículo sin activar la luz tras una avería o accidente), podría considerarse una infracción de carácter más grave.

¿Por qué esta sanción?

El objetivo de estas medidas es reforzar la seguridad vial. Cuando un vehículo queda parado en la vía, que la señalización se active de forma automática y desde el interior del coche reduce el riesgo de que el conductor deba bajarse y exponerse al tráfico.

La V16 conectada aporta un salto tecnológico al enviar la posición al sistema de tráfico y alertar a otros usuarios y servicios de emergencia en tiempo real.