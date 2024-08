Esta planta de apariencia inofensiva está por toda España, pero su veneno es mortal

Hay seres vivos de aspecto amenazante, con dientes del tamaño de puñales o garras capaces de abrir en canal el pecho de una persona de tan solo un zarpazo. Normalmente es más fácil identificar una amenaza con esta clase de señales obvias, que son una clara 'cara de pocos amigos' que nos indican que tal vez convendría mantenerse alejado de ese animal.

Sin embargo, hay muchos otros animales o plantas que tienen colores vivos y que son extremadamente mortales. Su aspecto es una forma de indicarle a los posibles depredadores que están cargados de dosis más que letales de los venenos más potentes, para que se lo piensen dos veces antes de engullirlos de un bocado.

Es el caso de la 'Phyllobates terribilis' o rana dardo venenosa, el anfibio más mortal que se ha registrado hasta la fecha. Con apenas cinco centímetros de longitud y unos colores dorados brillantes, un solo gramo de las toxinas que porta este batracio sería suficiente como para matar a más de 15 personas adultas.

Rana dardo dorada PIXABAY

Como no se les suele ver, muchas personas creen que en España no existen seres vivos venenosos, cuando lo cierto es que en nuestro país hay bastantes plantas y animales capaces de acabar con una vida con gran facilidad: víboras, ranas, escolopendras, mantarrayas, arañas, arbustos, hiedra, estramonio, etc. Por no habla del reino de los hongos, solo deberían recoger setas los expertos, ya que si no hay un gran riesgo de envenenamiento.

Una planta extremadamente venenosa muy común en la Península Ibérica

Con las plantas sucede exactamente lo mismo, aunque España no sean el salvaje Amazonas ni la siempre mortal Australia, en nuestro país los campos están plagados de seres vivos que tienen altas dosis de toxinas como mecanismo de defensa. Como no se consumen ni tienen un aspecto amenazante, no somos conscientes de los riesgos que suponen para nuestras vidas.

Uno de estos peligros que abundan en los campos, montañas e incluso en algunas partes de las ciudades españolas son unas pequeñas plantas con cientos de pequeñas flores blancas de aspecto muy inocente y ornamental. Pero a pesar de su bonita apariencia, fue la responsable de la muerte del gran filósofo griego Sócrates, entre otras tantas figuras destacadas de la humanidad que perdieron la vida por esta planta.

Se trata de la cicuta, que en realidad da nombre a un género de plantas de la familia 'Apiaceae', que son nativas del Hemisferio Norte y todas ellas altamente venenosas. Son herbáceas y pueden crecer hasta el metro y medio o dos metros y medio de altura. Toda la planta (tallo, hojas, semillas, raíces...) contiene alcaloides piperidínicos, además de varias neurotoxinas capaces de atacar el sistema nervioso central humano.

Cicuta venenosa PIXABAY

La ingesta de esta especie de herbácea puede resultar mortal y supone un riesgo muy grave para la salud. Es por ello que es tan importante saber identificarlas, para poder prevenir accidentes que le pudieran suceder a los niños o mascotas que se topen con una de estas plantas de cicuta.

Es por ello que los comerciantes y divulgadores sobre botánica de @pielnaturacosmetica compartían a través de un vídeo en redes sociales algunos consejos para identificar fácilmente una planta de cicuta y estar prevenidos:

Todo el tallo, especialmente por la parte más cercana al suelo, está cubierto de manchas violetas.

Las flores son blancas y tienen forma de sombrilla, con pétalos muy pequeños.

La forma de las hojas se asemeja a las del perejil o la zanahoria, por lo que es muy importante revisar bien toda la planta antes de recolectar nada.

Como bien explican en el vídeo, la neurotoxina conocida como 'cicutina' presente en este tipo de plantas tan comunes en España es muy potente, y puede provocar una parada del sistema respiratorio de un adulto en poco tiempo. Ante cualquier sospecha de ingesta o contacto con esta planta, se debe acudir con la mayor brevedad posible al servicio de urgencias sanitarias.