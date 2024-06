Estas son las dos "únicas" pastas de dientes que compraría una dentista en Mercadona y cuestan un euro

Cuidar adecuadamente la salud bucal es fundamental para prevenir problemas dentales y mantener una sonrisa lo más sana posible a lo largo de la vida. Cepillarse regularmente y, sobre todo, hacerlo de la manera correcta es una práctica básica pero que requiere de una técnica concreta para asegurar que se elimina la placa bacteriana, principal responsable de enfermedades como la caries y la gingivitis.

Lo importante no es únicamente la técnica y la frecuencia. Utilizar una pasta dental adecuada junto con un cepillo de dientes de calidad, también ayuda a proteger el esmalte dental y mantener unas encías saludables. En esta línea, la elección de productos como pastas libres de componentes irritantes y que se adapten a las necesidades específicas de cada persona puede marcar la diferencia en la prevención de problemas dentales y en la buena salud oral a largo plazo.

La principal causa del sangrado de encías es la acumulación de placa. Si la placa no se elimina adecuadamente, puede convertirse en sarro, lo cual puede desencadenar gingivitis y, posteriormente, periodontitis si no se trata a tiempo. Además, el sangrado puede indicar la presencia de infecciones, deficiencias nutricionales como la falta de vitaminas K o C, trastornos hemorrágicos e incluso condiciones más graves como la leucemia.

Las únicas pastas de dientes que compraría una dentista en Mercadona

Una dentista ha compartido su opinión sobre las mejores opciones de pastas de dientes que hay en Mercadona. En un video difundido en TikTok, la profesional destaca dos opciones y ambas son de la línea Deliplus: la pasta anticaries y la fresh gel. Su recomendación se basa en el hecho de que ambas no contienen sodio lauril sulfato (SLS), un ingrediente que, comúnmente utilizado principalmente en cosméticos y detergentes, según varios estudios científicos, puede ser perjudicial si se utiliza de manera continuada, además de ser contaminante para los ambientes acuáticos.

Son "las únicas dos pasta de dientes que recomiendo de este supermercado", dice en el vídeo. La odontóloga enfatiza en la importancia de cuidar la salud oral al elegir buenos productos que se aplican en la boca para minimizar riesgos potenciales para la salud.

¿Cuál es su precio?

Dentro de la variada oferta de productos de higiene bucal que ofrece el supermercado de Juan Roig, se encuentran pastas de dientes de marcas reconocidas así como aquellas pertenecientes a su propia marca, Deliplus. La primera opción recomendada por la dentista, el 'Dentífrico Fresh Gel Deliplus menta extra refrescante' tiene un precio de 1,10 euros; mientras que el precio del 'Dentífrico Anticaries Deliplus' es mínimamente más bajo, situándose en 1,05 euros. Ambos precios son por unidad y por un tubo de 100ml.