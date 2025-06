Este es el botón más ignorado del cuadro de luz que deberías usar mensualmente

En la mayoría de los hogares existe un elemento esencial que, aunque pasa desapercibido, es clave para la seguridad y el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica: el cuadro eléctrico. Sin embargo, para muchos ciudadanos, este dispositivo continúa siendo un gran desconocido, ignorado hasta que un apagón, una sobrecarga o un fallo obligan a prestarle atención.

Los expertos advierten que la desatención hacia el cuadro eléctrico puede suponer un riesgo considerable, ya que es el corazón de cualquier instalación eléctrica doméstica. Por ello, es fundamental realizar controles periódicos para evitar cortocircuitos, sobretensiones o, en el peor de los casos, incendios.

El cuadro eléctrico cumple una función primordial: proteger a los habitantes de la vivienda y a los aparatos eléctricos de posibles fallos en la red. Actúa como primera línea de defensa ante situaciones de riesgo, como descargas eléctricas indirectas o ante sobrecargas y cortocircuitos. No obstante, es habitual que, tras la instalación o reforma de una vivienda, el cuadro eléctrico permanezca sin revisar durante años, una práctica que aumenta la probabilidad de averías graves.

Si los diferenciales no saltan correctamente, la instalación no está protegida y esto supone un peligro real. Por ello, no se debe descuidar este elemento porque su correcto funcionamiento es crucial para garantizar la seguridad tanto de las personas como de los equipos electrónicos.

Un sencillo gesto para prevenir riesgos

Aunque lo ideal es que un profesional revise el cuadro eléctrico al menos una vez al año, los expertos reconocen que muchos usuarios nunca realizan este tipo de inspección. Para estos casos, es recomendable un procedimiento sencillo que puede llevarse a cabo en casa y que, aunque no sustituye la revisión de un experto, ayuda a detectar posibles problemas.

El consejo es sencillo: presionar mensualmente el botón de prueba del diferencial, identificado normalmente con una 'T'. Este botón simula una situación de fallo y permite comprobar si el diferencial funciona correctamente. Si al accionarlo el interruptor se desconecta, todo está en orden; si no ocurre así, indica que el sistema no está protegiendo adecuadamente la instalación.

Si el cuadro eléctrico no responde como se espera, es fundamental contactar con un profesional para que realice una revisión en profundidad.