Esto es lo que debes hacer si se te estropea una prenda de Zara y quieres que te devuelvan el dinero

La experiencia de @meriaragon_ se ha vuelto viral en TikTok, donde compartió su llamativa historia sobre cómo logró que Zara le devolviera el dinero por una prenda dañada. Al acudir a la tienda, se sintió "muerta de la vergüenza", pero sabía que tenía derecho a reclamar. La clave, como ella misma explica, es actuar con seguridad y determinación, recordando siempre que "tenéis la razón".

Proceso de devolución

Según la influencer, para comenzar el proceso de devolución, lo ideal es acudir a la tienda de Zara donde compraste la prenda, aunque no necesariamente debe ser la misma. La usuaria también señala que, de acuerdo con algunos comentarios de otros usuarios de TikTok, se pueden devolver prendas hasta dos años después de la compra, lo que ofrece un margen considerable para reclamar. Además, si no puedes dirigirte a la tienda original, podrías intentarlo en cualquier otra tienda Zara.

Una de las recomendaciones más importantes de la usuaria es solicitar hablar con la directora al llegar a la tienda, ya que, según ella, fue lo que le indicaron al realizar su devolución. Este paso fue clave porque el personal de ventas puede no tener la autoridad necesaria para gestionar devoluciones complejas, como una prenda defectuosa o fuera del plazo de devolución habitual.

La tiktoker también detalla que, al hablar con la directora, es esencial explicar el problema de la prenda con claridad, insistiendo siempre en que el daño no fue causado por un mal uso. Según su experiencia, aunque la directora mostró dudas al principio, con un poco de insistencia y paciencia consiguió una respuesta favorable.

El proceso puede terminar con dos opciones: la devolución del dinero mediante una tarjeta abono o la entrega de una prenda nueva del mismo modelo. Eso sí, advierte que quizás sea necesario insistir un poco más si no se obtiene una solución inmediata. Otra de las revelaciones , según la usuaria, es que incluso si el ticket de compra ya ha vencido, Zara puede buscar el registro de la compra en su sistema. De esta manera, podrían ofrecerte una tarjeta abono para que realices una nueva compra, algo que muchos clientes desconocen.

Finalmente, la tiktoker señala que, si la prenda ya no está disponible en la tienda porque pertenece a una colección anterior, es probable que no te cambien la prenda. No obstante, lo más común es que te den una tarjeta abono por el valor de la prenda, permitiéndote adquirir algo nuevo mientras ellos se quedan con la prenda dañada.

Cómo eliminar las pelotillas de la ropa

Si no quieres recurrir a la devolución o simplemente prefieres darle una nueva vida a tu prenda, puedes probar algunos trucos sencillos para eliminar las pelotillas de tu ropa. Este tipo de desgaste es muy común en prendas de punto, lana o materiales sintéticos, pero con un poco de cuidado, pueden desaparecer.

Afeitar las pelotilla : Un método popular es usar una maquinilla de afeitar manual o eléctrica. Coloca la prenda en una superficie plana y, con cuidado, desliza la maquinilla sobre las áreas afectadas. Ten paciencia y hazlo con suavidad para no dañar la tela.

: Un método popular es usar una maquinilla de afeitar manual o eléctrica. Coloca la prenda en una superficie plana y, con cuidado, desliza la maquinilla sobre las áreas afectadas. Ten paciencia y hazlo con suavidad para no dañar la tela. Rodillos especiales : Existen rodillos quita-pelusas diseñados para eliminar pelotillas. Son económicos y fáciles de usar.

: Existen rodillos quita-pelusas diseñados para eliminar pelotillas. Son económicos y fáciles de usar. Cepillos de tela: Algunos cepillos específicos para tejidos también pueden ser efectivos para quitar las pelotillas sin afectar la textura de la prenda.

Con estos sencillos trucos, puedes prolongar la vida de tus prendas y mantenerlas como nuevas por mucho más tiempo.

Para la influencer, descubrir que Zara ofrece este servicio fue una sorpresa positiva, y muchas personas desconocen que tienen este derecho. Si tienes una prenda estropeada o desgastada, ya sea nueva o de hasta dos años de antigüedad, ahora sabes que puedes hacer valer tus derechos como consumidor. ¡No lo dudes! Y si decides quedarte con la prenda, prueba a eliminar esos pequeños defectos en casa para darles una segunda oportunidad.