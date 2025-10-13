Estos son los productos que deberías tener en tu despensa para estar preparado ante otro posible apagón

El sistema eléctrico español vuelve a tambalearse. Nos lo ha notificado la propia Red Eléctrica tras detectar desde hace un par de semanas ciertas variaciones bruscas en el sistema peninsular. Según informan, se trata de una situación que podría volver a poner en riesgo la seguridad del suministro y durar más tiempo que el que ya vivimos.

No hace falta ni decirlo pero la incertidumbre tras recibir el mensaje se extendió como la pólvora. Seis meses después del gran apagón volvimos a alarmarnos y a mirar a nuestras despensas para reponer lo que nos falta antes de que sea tarde.

No es cuestión de alarmarse e ir a saquear los supermercados, pero sí es necesario que estemos prevenidos y preparados por si vuelve a suceder.

Imprescindibles de la despensa

Ante un inminente apagón no vamos a poder cocinar por lo que es necesario tener productos que ya estén comestibles aunque estén fríos, por lo que los productos enlatados tienen que abundar en su despensa.

Conservas de pescado : atún sardinas, berberechos...este tipo de alimentos van perfectos como comida "socorrida" y además nutritiva.

: atún sardinas, berberechos...este tipo de alimentos van perfectos como comida "socorrida" y además nutritiva. Conservas de verduras para hacernos alguna ensalada improvisada, sin necesidad de calentar nada; pimientos, maíz, zanahoria, espárragos, tomates, etc.

para hacernos alguna ensalada improvisada, sin necesidad de calentar nada; pimientos, maíz, zanahoria, espárragos, tomates, etc. Conservas de legumbres ante otro apagón, no podremos calentarlas por eso es imprescindible que sean enlatadas, de abrir y comer asique no dudes en tener tu despensa surtida de ellas ya que aportan bastante proteínas y vitaminas de diferentes tipos.

ante otro apagón, no podremos calentarlas por eso es imprescindible que sean enlatadas, de abrir y comer asique no dudes en tener tu despensa surtida de ellas ya que aportan bastante proteínas y vitaminas de diferentes tipos. Cereales : su conserva es muy alta asique no es mala idea tenerla en la despensa

: su conserva es muy alta asique no es mala idea tenerla en la despensa Encurtidos: otro clásico de larga duración y que no requiere ningún tipo de cocinado. En esta línea, los embutidos también son un alimento básico para nuestras despensas.

otro clásico de larga duración y que no requiere ningún tipo de cocinado. En esta línea, los embutidos también son un alimento básico para nuestras despensas. Básicos : al igual que es recomendable tener de un remanente de papel higiénico, también los son productos de alimentación como el aceite, la sal, azúcar o miel.

: al igual que es recomendable tener de un remanente de papel higiénico, también los son productos de alimentación como el aceite, la sal, azúcar o miel. Botellas de agua y alguna pastilla purificadora: No siempre un apagón se traduce a un cese del suministro de agua pero nunca se sabe cuánto podría alargarse y afectar a los suministros que dependen de la electricidad para bombear agua. Los expertos recomiendan que se tenga una garrafa de cinco litros por persona.

Buena organización en la despensa es otro básico

La posibilidad de un nuevo apagón no debe tomarse a la ligera pero tampoco podemos dejarnos llevar por el miedo. Estar prevenidos es ante todo, una forma de tranquilidad.

Trata de tener la despensa siempre bien ordenada y disponer los alimentos por orden de caducidad así como revisar cada cierto tiempo lo que tienes y lo que no para asegurarte de que siempre cuentas con los necesario.