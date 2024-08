Estos son los tres mejores pueblos de Andalucía para disfrutar de la jubilación

El portal web de información para expatriados estadounidenses “Live and Invest Overseas” compartió hace unos días un ranking con los diez mejores destinos internacionales para jubilarse. En el estudio tomaron en cuenta el clima, el costo de la vida, el sistema de salud, alternativas de ocio, entre otros factores. Y después de analizarlos, llegaron a la conclusión de que España era el destino ideal para la jubilación, colocando a nuestro país por encima de otros destinos preferentes, como Panamá, Portugal o Grecia.

En el informe se destaca principalmente a Valencia como una ciudad especialmente atractiva para los jubilados estadounidenses. Sin embargo, hay otros muchos destinos dentro de nuestra geografía que pueden ser realmente deseables tanto para los retirados foráneos como para los locales. Desde el portal International Living, también especializado en expatriados internacionales, destacan particularmente cinco destinos para una jubilación relajada, y tres de ellos están en Andalucía:

Los mejores destinos para jubilarse en Andalucía

Desde International Living mencionan las grandes ciudades españolas que han sido frecuentemente elegidas como destino para la jubilación de muchos extranjeros, como Valencia, Barcelona, Málaga, Alicante o Madrid. Sin embargo, destacan que también pueden ser un poco ajetreadas para muchas personas. Por eso, ofrecen varias alternativas que pueden ser una opción más relajada. Concretamente, en la comunidad autónoma andaluza destacan tres lugares que pueden ofrecer una calidad de vida excelente y un ambiente tranquilo para disfrutar de la jubilación:

Benalmádena (Málaga, Andalucía)

Este municipio, situado entre Málaga y Marbella, ofrece una amplia gama de oportunidades de ocio para todas las edades y preferencias. Desde parques de atracciones hasta un casino y un teleférico, Benalmádena tiene algo para todos. Además, destaca por su gran variedad de restaurantes y su proximidad a la playa, lo que lo convierte en un destino ideal para los jubilados. Su excelente accesibilidad, ya sea en tren, autobús o avión, añade otro punto a favor para aquellos que buscan una jubilación tranquila y cómoda.

Mijas (Málaga, Andalucía)

De Mijas destacan, sobre todo, su especial atractivo para los amantes del golf. Explican que cerca del pueblo pueden encontrarse hasta 27 campos de golf y que el clima es perfecto para practicar este deporte durante todo el año. Otro aspecto que también destacan de Mijas es su tranquilidad y su belleza, que se distingue por sus pintorescas calles empedradas y sus plazas escondidas adornadas con geranios rojos.

Almuñécar (Granada, Andalucía)

Este encantador pueblo costero es mencionado por su fantástico clima, del que destacan que tiene 340 días de sol al año. Almuñécar también ofrece una rica historia y cultura que se remonta hasta los fenicios. Todo ello aliñado con sus 20 playas de arena fina. La diversidad de actividades al aire libre, como senderismo y deportes acuáticos, lo convierten en un destino atractivo para una jubilación activa y relajada. Por último, pero no menos importante, también mencionan de Almuñécar que cuenta con un centro de salud público abierto al público las 24 horas del día.

El acueducto en Almuñécar Junta de Andalucía

Además de los destinos andaluces, el portal International Living destaca otros lugares en España ideales para la jubilación. Entre ellos, Sitges en Barcelona y Miraflores de la Sierra en la Comunidad de Madrid son mencionados por su alta calidad de vida y su estilo de vida tranquilo. Sin embargo, el informe también advierte sobre ciertos destinos que podrían no ser tan favorables para los jubilados. En particular, se recomienda evitar el Mar Menor y las ciudades fronterizas de Gibraltar, que -dicen- podrían no ofrecer la calidad de vida deseada para los retirados.