Evacuado un hotel de Estambul por la muerte de una familia alemana

El hotel de Estambul (Turquía) donde murieron una turista alemana y sus dos hijos ha sido evacuado en medio de un posible caso de intoxicación alimentaria ha sido evacuado este pasado sábado por la noche para facilitar la investigación de lo ocurrido, según ha informado la agencia estatal de noticias turca Andalou, informa Ep.

Los huéspedes fueron trasladados a otros hoteles el sábado por la noche, según la agencia.

La familia habría ingerido el 11 de noviembre mejillones rellenos de arroz y picantes en un puesto callejero del barrio de Ortaköy, en la costa oriental de la parte europea de Estambul, y comieron juntos en un restaurante.

Después comenzaron a sentir náuseas y vómitos y acudieron al día siguiente a un hospital. Tras ser atendidos regresaron al hotel y al poco tiempo la madre encontró a la hija inmóvil.

Los sanitarios que acudieron certificaron su muerte y trasladaron de nuevo a toda la familia al Hospital Universitario y de Investigación de Taksim, donde finalmente fallecieron la madre y otro de los niños.

Mientras el padre de la familia, permanece en cuidados intensivos.

En principio se pensó que la tragedia podría ser fruto de una intoxicación alimentaria. Sin embargo, la hospitalización de otros dos huéspedes del hotel con síntomas similares ha puesto en alerta a las autoridades, ya que en el establecimiento hotelero no se proporcionan alimentos.

Limpieza y desinfección

Tras el desalojo, del hotel el sábado por la noche, las autoridades retiraron todos los objetos de las instalaciones, ubicado en el distrito de Fatih, para su análisis en laboratorio, mientras que los investigadores forenses ya habían tomado muestras del agua potable.

Las autoridades también sospechan de que algo pasa en el hotel, ya que una habitación en la planta baja fue desinfectada con productos químicos, presumiblemente pesticidas, que se utilizan habitualmente para combatir plagas, informó la agencia.

Dos personas que llevaron a cabo la desinfección y el gerente del hotel fueron arrestados el sábado, como también habría sido arrestado este domingo el panadero de una tienda próxima al establecimiento y otras cinco personas, según fuentes policiales a medios turcos.

Mustafa Çelik, padre de la fallecida ha asegurado a los medio turcos que la familia solía viajar a Turquía todos los veranos desde Alemania. "Este verano, renovaron el último piso de su apartamento familiar en Bolvadin. Lo redecoraron y renovaron por completo. Se fueron sin siquiera dormir. Tenían planes de quedarse aquí. Era su sueño", ha asegurado a Hürryet