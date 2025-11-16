La Policía confirma la detención en Málaga de "Pipo", el narco ecuatoriano que lidera la banda Los Lobos

La Policía Nacional ha informado de que agentes de la Udyco Central han detenido hoy en Málaga a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias “Pipo”, quien se ocultaba bajo identidad falsa (Danilo Ramón Fernández Calderón) y alternaba residencia con Dubái, evidenciando la red transnacional del grupo.

Ha sido detenido a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental. Se espera una red notice por su implicación en los hechos acaecidos en Ecuador. Esta detención se enmarca en la Operación Renacer, ya que el detenido había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes.

El grupo “Los Lobos”, aliado temporalmente con “Chone Killers”, está vinculado a varios atentados explosivos recientes en Guayaquil, utilizando coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre y octubre de 2024-2025 se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde CRS “La Roca” bajo alias “Negro Tulio”. La inteligencia confirma vínculos nacionales e internacionales, la financiación de atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias. La organización posee capacidad terrorista y de influencia exterior, así como habilidad para evadir la justicia internacional.