Un fallecido y dos heridos tras un choque frontal múltiple en la A-5 en Toledo

Un colisión frontal ente cinco turismos y una motocicleta, provocado por un conductor que circulaba en sentido contrario por la A-5 a la altura de Santa Olalla (Toledo), ha dejado un fallecido y dos heridos, uno de ellos grave.

Fuentes de la Delegación del Gobierno informan a EFE que el hombre que provocó el accidente, que ha sido hospitalizado con heridas leves, dio positivo en el control de alcoholemia y se espera al resultado del test de drogas.

Además, la Guardia Civil está esperando a que reciba el alta hospitalaria para proceder a su detención.

Según ha informado el 112 a EFE, el accidente se produjo pasadas las 23:30 horas de este sábado en el A-5, en el kilómetro 86, sentido Extremadura.

Como consecuencia del choque frontal, ha fallecido el conductor de la motocicleta, de 30 años de edad, mientras que dos hombres, de 59 y 40 años han resultado heridos.

El hombre de 59 años ha sido trasladado en estado grave en UVI al Hospital Universitario de Toledo y el de 40, que era el que conducía en sentido contrario, ha sido llevado, con heridas leves, en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de La Reina (Toledo).

Además, los servicios de emergencia han tenido que asistir in situ a personas por ataques de ansiedad.

Como consecuencia del siniestro, se ha cortado la autovía en sentido Badajoz hasta las 2:30 horas de esta madrugada, y el paso se ha realizado a través de la vía de servicio.

A la zona han acudido los bomberos de Santa Olalla, dos UVIs, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias.