Fallecidos en un accidente en Ibiza los dos ocupantes de una moto

Los dos ocupantes de una moto, un hombre de 26 años y una mujer de 31, han fallecido este domingo en un accidente registrado en la carretera de Santa Eulària.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el accidente, en el que también se ha visto implicado un coche, ha ocurrido sobre las 01:53 horas en el kilómetro 4,5 de la carretera EI-200.

Tras el suceso, se han movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte Vital Básico.

Al llegar, los sanitarios han comprobado que los dos ocupantes de la moto han fallecido en el acto y que presentaban síntomas incompatibles con la vida, por lo que no han podido más que certificar su defunción.

Mientras, el conductor del turismo, un hombre de 58 años, ha sido extraído del coche y trasladado al hospital de Can Misses, con pronóstico reservado, tras activarse el código Politrauma.

Por otro lado, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado que el varón de 34 años accidentado este sábado en otra colisión entre un coche y una moto sigue en la UCI en estado crítico.

Hay que recordar que, en este accidente, una persona falleció y otras tres resultaron heridas al chocar un coche y una moto en la carretera de Santa Eulària.

El suceso tuvo lugar en torno a las 16.33 horas en la carretera de Santa Eulària. Una de las ocupantes de la moto falleció en el acto.