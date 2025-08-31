Los fármacos modificadores y los biomarcadores, ventanas de esperanza en el alzhéimer

Los biomarcadores en sangre y los fármacos modificadores del alzhéimer suponen una ventana de esperanza y una oportunidad para la detección precoz y el tratamiento de la enfermedad.

Uno de los retos en esta patología es la detección precoz y, en este sentido, el papel de la inflamación cerebral en las fases iniciales del Alzheimer aún no se conoce con exactitud.

Un estudio liderado desde la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) de Santander y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) ha demostrado que las células gliales -microglía y astrocitos- muestran signos de activación en fases muy tempranas de la enfermedad de Alzheimer, incluso antes de que aparezcan los primeros fallos de memoria.

Estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias de diagnóstico precoz y prevención.

La investigación, publicada en la revista Alzheimer¿s & Dementia, ha sido liderada por la neuróloga Marta Fernández-Matarrubia, junto a un equipo multidisciplinar de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología y del Servicio de Inmunología del Hospital Valdecilla en colaboración con investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

"Hemos encontrado que los cambios gliales, la neuroinflamación, aparece desde fases asintomáticas del alzhéimer. Es decir, es algo muy precoz", subraya a EFE Marta Fernández-Matarrubia.

Aunque las células gliales son esenciales para el equilibrio del sistema nervioso, en situaciones de inflamación cerebral crónica pueden contribuir a la disfunción y la pérdida neuronal.

Y en el estudio del Hospital Valdecilla y el IDIVAL se ha visto que los cambios griales impactan en diferentes eventos que conducen al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Esos eventos son sobre todo el depósito de proteína amiloide, que se sabe que es crucial en la fisiopatología de la enfermedad y en la neurodegeneración, explica Fernández-Matarrubia.

211 voluntarios en una gran cohorte

El objetivo del trabajo que ha liderado esta neuróloga fue analizar, de forma simultánea, diversos biomarcadores de astrocitos y microglía, y su relación con los cambios más tempranos de la enfermedad.

Para ello, se estudiaron 211 voluntarios sin deterioro cognitivo de Cantabria, procedentes de Cohorte Valdecilla para el estudio de la memoria y el envejecimiento cerebral. A todos ellos se les realizaron análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo.

"La Cohorte Valdecilla para el estudio de la memoria y el envejecimiento cerebral es fundamental. Es una cohorte de voluntarios, de personas que de forma absolutamente altruista y generosa vienen todos los años a hacer seguimiento con nosotros. Y estamos obteniendo una producción científica muy buena. Existen pocas cohortes clínicas con ese seguimiento longitudinal en España y diría más, en el mundo", señala Fernández-Matarrubia.

Los fármacos modificadores

Añade, por otro lado, que ya es una realidad el empleo de los primeros fármacos antiamiloides modificadores de la enfermedad.

Uno de ellos está ya aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y otro "está en camino". "Seguramente sean fármacos que se comercialicen en España dentro de poco tiempo", ha aseverado.

Según resalta, estos fármacos modificadores son "una esperanza para combatir esta enfermedad que tanto impacto produce en la sociedad".

"Momento dulce" en la investigación

La neuróloga cree que la investigación en alzhéimer avanza y está en un buen momento.

"Estamos en un momento dulce en cuanto a la investigación del alzhéimer, porque después de décadas de investigación sin éxito, se están haciendo grandes avances. Estamos ya muy cerca de poder detectar la enfermedad de alzhéimer con biomarcadores de sangre", explica Fernández-Matarrubia.

De hecho, señala que en su departamento hay varios estudios al respecto "con resultados muy buenos".

"Tenemos intención de incorporarlo en nuestros servicios a corto plazo", destaca, antes de añadir que también se han hecho grandes avances en el campo de la de la terapia de alzhéimer.