El Festival Internacional de Folklore 'Ciudad de Lorca' celebra su 36 edición con grupos de Polonia, Senegal y España

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, y la presidenta de Coros y Danzas de Lorca, Antonia Martínez, han presentado este viernes el programa de la trigésimo sexta edición del Festival Internacional de Folklore 'Ciudad de Lorca'.

La cita recupera sus fechas originales de celebración con motivo del 80 aniversario del Grupo Coros y Danzas de Lorca, será del jueves 18 al lunes, 22 de septiembre, y contará con las actuaciones de The Student Song and Dance Ensemble (Polonia), Ballet Jammu (Senegal), la Agrupación Artística 'Amigos de la Jota' (Teruel) y la Cuadrilla de Aguaderas y Coros y Danzas de Lorca.

El programa incluye actividades para todos los públicos: folklore espontáneo en la calle, galas teatrales, talleres participativos, muestras gastronómicas, conferencias y exposiciones, para ofrecer a los visitantes una experiencia única de inmersión cultural, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa. Asimismo, en esta edición, el Festival rendirá homenaje al artesano lorquino Juan Meca, dedicado a la elaboración artesanal de postizas, un oficio casi desaparecido que ha logrado recuperar gracias a su labor de investigación.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, ha destacado que este festival "es mucho más que un evento cultural: es un escaparate de la diversidad y la riqueza de nuestra Región, y supone un puente de unión entre culturas de todo el mundo". Además, ha señalado que la recuperación de sus fechas originales y la coincidencia con la Feria de Lorca "refuerzan su proyección y convertirán a la ciudad en capital cultural y turística durante estos días".