Fran Susín, experto en nutrición, se rinde ante este producto de Mercadona: "Está incluso más rico"

En el universo de los platos preparados, dar con un producto que logre emular el sabor de una receta casera es casi imposible. La mayoría de las versiones industriales de platos tradicionales suelen quedarse a medio camino, sacrificando la autenticidad en el altar de la producción en masa. Sin embargo, parece que una elaboración ha conseguido romper esa norma no escrita: el salmorejo cordobés que se encuentra en los lineales de Mercadona, que presume de ofrecer un sabor fiel a la receta original.

De hecho, este producto no solo ha convencido al gran público, sino que también ha recibido el aplauso de voces autorizadas en el mundo de la gastronomía. El especialista Fran Susín, tras analizar la propuesta de la cadena de supermercados, emitió un veredicto sorprendentemente positivo, llegando a afirmar que su sabor era incluso mejor de lo esperado. Un espaldarazo que pocas elaboraciones de este tipo consiguen. Esta no es la primera vez que el experto valora positivamente los productos de la cadena, pues anteriormente Fran Susín también destacó varios embutidos de Mercadona por su buen perfil nutricional.

La clave de este éxito reside, sin lugar a dudas, en su composición. Lejos de fórmulas complejas o aditivos innecesarios, su lista de ingredientes se aferra a los pilares de la cocina andaluza: tomate, aceite de oliva virgen extra, pan, un toque de vinagre de Jerez y ajo.

La fórmula que convence a expertos y consumidores

Por otro lado, a sus virtudes gastronómicas se suma un factor determinante para el consumidor: el precio. La botella de un litro se comercializa a 2,20 euros, un coste muy competitivo que lo convierte en una opción ideal para el consumo recurrente, sobre todo durante los calurosos meses de verano que se viven en toda España. Este equilibrio entre calidad y accesibilidad es, sin duda, una de las grandes bazas del producto.

Asimismo, la opinión de los consumidores parece ir en la misma línea que la del experto. Quienes lo han probado suelen destacar no solo su sabor fresco y equilibrado, sino también una textura densa y suave que recuerda mucho a la de una preparación artesanal. A esto se añade la evidente comodidad de tener a mano un plato tradicional y de calidad, listo para servir sin necesidad de dedicar tiempo a la cocina. Se consolida así como una de las referencias indiscutibles del verano.