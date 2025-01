Francisco redobla su promesa: «Quiero ir a Canarias»

Han pasado las doce del mediodía. El Papa Francisco ha dado su bendición a los peregrinos reunidos en el Aula Pablo VI para participar en el Jubileo de la Comunicación, en el primer encuentro oficial con un colectivo que se celebra en este Año Santo dedicado a la esperanza: los comunicadores. Mientras se escuchan algunos «vivas» y con un murmullo de fondo, se acercan a saludarle los obispos presentes en el auditorio. Y, entre ellos, el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Déniz, que acompaña a la delegación española como miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Lejos de ser invasivo, el prelado agradeció al Pontífice su preocupación constante por el drama migratorio que asola las islas y donde la Iglesia está jugando un papel fundamental en materia de acogida e integración. Solo este miércoles llegaron tres cayucos con más de 550 personas a bordo y 2024 se cerró con un récord de 46.843 migrantes en sus costas, a los que hay que sumar los 10.400 muertos en el Atlántico, en la llamada ruta canaria.

No hizo falta que el pastor rindiera cuentas al Papa sobre esta tragedia humanitaria ni que le lanzara la pregunta para esperar una respuesta diplomática. El propio Francisco se manifestó sin que se lo pidiera: «Quiero ir a Canarias». «Buen trabajo», dictaminó además el Obispo de Roma a su interlocutor sobre la gestión que vienen realizando. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio corrobora su intención de que su primer viaje a España se materialice. Fue el pasado mes de septiembre cuando en el vuelo de regreso a Roma de su gira asiática verbalizó este mismo deseo en la rueda de prensa con los vaticanistas. «Es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas», comentó entonces sin dar más detalles.

A la espera de esa concreción, en un principio se valoró que su presencia en Canarias sería una escala dentro de un futurible viaje a su Argentina natal, a la ida o a la vuelta. Sin embargo, la posibilidad de que pise Buenos Aires teniendo en cuenta la tensión social creciente por la gestión de Javier Milei hacía tambalearse este programa. Otra vía alternativa podría haber sido una escapada intensiva de un día. En paralelo, en los mentideros vaticanos también se plantea como una posibilidad que la presencia del Papa en las islas pudiera incluirse dentro de una gira africana, que incluiría Senegal. De esta manera, Francisco visitaría el punto de partida y de llegada de muchas de las barcazas de la llamada ruta atlántica, que se está configurando como una de las opciones preferentes, no solo para quienes buscan en Europa un futuro desde el África subsahariana, sino también desde lugares tan lejanos como Irak, Pakistán o Bangladesh.

Sin que la Santa Sede haya anunciado hasta ahora viaje papal alguno para este 2025, lo cierto es que hasta la fecha nadie quiere aventurarse a dar por hecho la visita, si bien los obispos españoles han cursado la correspondiente invitación y el propio Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, ya le manifestó personalmente al Papa su deseó de acogerle en la audiencia que mantuvo con él el pasado octubre.

Más allá de Canarias, el primer jubileo temático del año protagonizado por los periodistas era una prueba de fuego para el «staff» vaticano. Desde que el pasado 24 de diciembre el Papa Francisco abriera la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, son muchos los que han viajado a Roma para celebrar el Año Santo centrado en la esperanza. De hecho, las últimas cifras de la Santa Sede hablan de una media de medio millón de peregrinos en quince días. Sin embargo, para la Santa Sede este fin de semana era la primera prueba de fuego, en tanto que se celebraba la primera acogida de grupos vinculados a un mismo colectivo, en este caso, el de los comunicadores. Coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, que se celebró el pasado viernes, han llegado a Roma profesionales de los cinco continentes. Desde España, a través de dos grupos: los delegados de medios de las diócesis españolas a través de la Conferencia Episcopal Española, a los que se han sumado los miembros de la Unión Católica de Periodistas.

Con estas coordenadas, el Papa Francisco se hacía presente en el Aula Pablo VI después de una maratoniana jornada con siete audiencias previas, entre las que se encontraban dos citas de especial relevancia política: José Raúl Mulino, presidente de Panamá, con la crisis abierta por el canal con Trump de fondo, y Leslie Voltaire, presidente del Consejo para la Transición de Haití.

Un largo aplauso y el clásico «Esta es la juventud del Papa» recibieron a un Jorge Mario Bergoglio, que arrancó su intervención con la naturalidad que acostumbra. «En mis manos tengo un discurso de nueve páginas. A esta hora, con el estómago empezando a moverse, leer nueve páginas sería una tortura», compartió ante su auditorio y entregando el texto previsto al prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, para su distribución.

Con este punto de partida, Jorge Mario Bergoglio optó por un mensaje directo, lo mismo para redactores que para instagramers: «Solo quería decir unas palabras sobre la comunicación. Comunicar es salir un poco de uno mismo para dar lo mío al otro. Y la comunicación no es solo salir, sino también encontrarse con el otro». «¡Saber comunicarse es una gran sabiduría, una gran sabiduría!», enfatizó justo después.