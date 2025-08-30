Ve un garaje en su calle… y el detalle que descubre debería preocupar hasta a la DGT

Un sorprendente hallazgo compartido en redes sociales ha captado la atención de miles de usuarios, revelando un garaje cuya inclinación desafía cualquier expectativa razonable de estacionamiento. La publicación del usuario @SantiLiebanaR muestra una escena que parece más propia de una prueba de rally que de un acceso residencial: una pendiente tan pronunciada que sacar el coche parece requerir más técnica que una maniobra de aparcamiento convencional.

El tuit, que rápidamente superó los mil “me gusta”, fue acompañado de comentarios humorísticos que comparaban el garaje con una pista de esquí o una pared de escalada. “Esto no es aparcar, es sobrevivir”, escribió un usuario. Otros bromearon con que el conductor necesitaría arnés, cuerdas y casco para salir del vehículo sin riesgo.

De la risa a la crítica urbanística Aunque el tono inicial fue cómico, la imagen pronto generó una oleada de reflexiones más serias. Muchos internautas comenzaron a cuestionar la lógica arquitectónica detrás de semejante diseño, señalando la falta de supervisión en la planificación urbana y el riesgo que supone para la seguridad vial. En zonas con terrenos irregulares, como muchas ciudades españolas, este tipo de soluciones extremas se están volviendo cada vez más comunes, pero no por ello menos polémicas.