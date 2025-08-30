El yacimiento de Libisosa (Albacete) se convierte este fin de semana en el epicentro de la historia iberorromana

El delegado provincial de Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha participado en la 'inaguratio' de las Jornadas de Recreación Histórica de Libisosa acompañando así a los vecinos y a las vecinas de Lezuza en uno de los fines de semana más importantes del año.

Hasta el domingo, las calles de la localidad y su patrimonio histórico volverán a convertirse, un año más (y ya van once ediciones), en el epicentro de la historia iberorromana del país gracias a estas Jornadas que se han consolidado como uno de los eventos culturales más singulares de Castilla-La Mancha, y que, como tal, han contado para su desarrollo con el apoyo específico del ejecutivo regional a través de una ayuda de 5.000 euros.

Esta ayuda económica "llega con la convicción de que, sin duda, nos encontramos ante el fin de semana de mayor atractivo turístico y mayor impacto económico del año para Lezuza" tal y como expresó Ruiz Santos al alcalde de la localidad, Alfonso Avendaño, a quien tuvo la oportunidad de felicitar por una iniciativa que cada año continúa creciendo y cuenta para su desarrollo con la participación de profesionales de recreaciones históricas venidos de diferentes puntos de España, así como con la implicación directa de lezuceños y lezuceñas en su desarrollo.

Prueba de ello es el nuevo grupo de teatro infantil creado recientemente y compuesto por niños de entre 3 y 10 años que fue el encargado del acto inaugural celebrado en el Foro con la representación de la obra teatral Libisosani. "Lo que aquí sucede no es solo una fiesta o una representación, es identidad, es economía, es orgullo de pueblo, y sobre todo, es futuro", señaló el delegado poniendo en valor el enorme esfuerzo colectivo del pueblo de Lezuza para mantener vivas las raíces del municipio a través de un evento que no solo recrea la historia, sino que la revive y la convierte en experiencia compartida.

Ruiz Santos subrayó que esta visión de futuro donde ciudadanía, patrimonio, sostenibilidad y turismo van de la mano es una de las claves del éxito del proyecto Libisosa, y una línea de trabajo que el Gobierno regional seguirá apoyando. Cabe destacar que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural desde el año 1998, y que desde 2021, con la declaración oficial como Parque Arqueológico, la Junta ha intensificado su apoyo para garantizar no solo la conservación del yacimiento, sino también la dinamización de un espacio cultural vivo que recibe anualmente una media de 5.000 visitantes.

Actividades durante el fin de semana

Las XI Jornadas de Recreación Histórica Iberorromana de Libisosa, que se extenderán hasta el domingo 31 de agosto, ofrecen un fin de semana de inmersión total en la época ibero romana y durante las jornadas del sábado y del domingo vecinos y visitantes podrán disfrutar de: visitas guiadas al parque arqueológico, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas, talleres participativos de pintura mural, abalorios clásicos y restauración de cerámica.

Además, también se han programado charlas didácticas, catas de vino ecológico, experiencias de realidad aumentada y visionados audiovisuales en la colección museográfica de Agripina, así como un escape room ajustando la oferta a las demandas y los gustos de la sociedad actual, según ha informado la Junta en nota de prensa.