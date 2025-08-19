Dos jóvenes se graban jugando sentadas en la calle y les roban el bolso en directo

Hay retos virales que son desagradables y que impiden una convivencia correcta. El mejor ejemplo es el reto viral en redes sociales que promueve defecar en instalaciones acuáticas y convierte a las piscinas en un foco de riesgo sanitario. La piscina pública de Tàrrega ha cerrado tres veces en una semana tras la aparición de heces humanas en el agua, algo que ha obligado a tomar medidas de seguridad. Este es un ejemplo, pero no una excepción.

Sin embargo, hay otros retos y juegos virales que no hacen daño a nadie y permiten a los jóvenes pasar un rato agradable y divertido. Además, pueden hacerse virales y obtener las visitas y me gustas que tanto anhelan los más jóvenes. Uno de los vídeos más repetidos en las últimas semanas en redes sociales es jugando al juego de la patata envenenada. Dos amigas se sumaron a la tendencia, pero se llevaron una amarga sorpresa al ver el vídeo.

Un juego envenenado

Este viral juego entre jóvenes consiste en que una de las dos personas tiene que cerrar los ojos mientras que la otra, a ojos de la cámara, selecciona una patata. Luego se repite el proceso con la otra integrante. Tras ello, tienen que intentar adivinar la patata que ha escogido la otra jugadora. En el vídeo compartido en TikTok por ambas en la cuenta '@tusgatass' se muestra como realizan este proceso con el que se inicia el juego.

Sin embargo, el vídeo no muestra el final del juego porque lo que realmente llamativo sucede a su espalda mientras cierran los ojos, primero una y luego la otra. Lo que iba a ser un rato agradable para reírse se acaba convirtiendo en una pesadilla de la que no se dan cuenta hasta que ven el vídeo repetido en su galería. Eso sí, se lo toman con humor: "Encima escogemos la misma patata".

Robadas en directo

Nada más comenzar el vídeo, grabado con poca luz, se puede empezar a apreciar a una tercera persona por detrás de las chicas. Es un hombre que está tumbado en el suelo y prácticamente reptando poco a poco se va acercando a su posición mientras vigila que ellas no se giren. Mientras una cierra los ojos y la otra selecciona la patata, el hombre aprovecha para meter la mano y sustraer lo que parece el bolso, o algo dentro de él, para al momento salir corriendo.

El vídeo se ha hecho muy viral en redes sociales y ya supera el millón y medio de visualizaciones. Más de 3.400 personas también han comentado en la publicación mostrando su enfado: "Estamos normalizando esto y es de verdadero terror". Otros usuarios apuntan directamente a la nacionalidad del hombre y a la gran cantidad de robos que se producen diariamente en las calles españolas.

Nunca hay que perder de vista las pertenencias

Aunque siempre se repite, tener a la vista y siempre por delante del cuerpo las pertenencias, especialmente las de mayor valor como móviles y bolsos, es clave para minimizar la posibilidad de sufrir un robo en la vía pública. Aunque también puede darse a la fuerza, se evita que se realice la sustracción sin que la víctima se dé cuenta. Carteristas y ladrones también aprovechan, aunque este no es el caso, los sitios masificados para realizar los robos sin ser vistos.