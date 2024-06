La Guardia Civil revela cuál es el número de cervezas con las que das positivo en un test de alcohol

La Dirección General de Tráfico lo tiene claro. A día de hoy, el reglamento de la DGT estipula que la cantidad de cervezas con las que darás positivo en un test de alcoholemia es de 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre (0,25 mg/l de aire espirado) para la mayoría de los conductores, excepto para noveles o profesionales, donde la tasa se sitúa en 0,3 gramos (0,15 mg/l de aire espirado) por litro en sangre.

Sin embargo, la pregunta al frente del volante no es otra que a cuántas cervezas corresponde. Pues bien, lo primero que hay que saber es que, tal y como recuerdan desde la Guardia Civil, "no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber. Al volante márcate un 0,0 de alcohol". Una vez dicho esto, no cabe duda de que la respuesta a la pregunta del principio es ninguna. No obstante, vayamos un paso más allá.

Lo primero que hay que saber es que el grado de alcoholemia de una persona depende varios factores, como es el caso de la cantidad de alcohol que se haya ingerido, la graduación de la bebida, además del peso y el sexo del que lo consume. Un dato que podemos calcular al dividir los gramos de alcohol puro ingeridos por el peso en kilos del bebedor multiplicado por 0,7 en el caso de los hombres o 0,6 en las mujeres. Sin embargo, la fórmula no parece sencilla y, menos, si se trata de hacer bajo los efectos de alguna bebida alcohólica.

El número de cervezas con las que superarás el 0,25

La Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil comunicó en 2018 a través de un tuit la cantidad de cervezas aproximadas en las que se da positivo en un test de alcoholemia. Según se indica en el estudio y tomando como referencia un tercio de 330 ml de esta bebida, se considera que 1,5 unidades ya garantiza el positivo en varones, pero según el peso este dato puede variar. Por otra parte, en las mujeres, una sola lata de tercio significará arrojar una tasa positiva en el control de alcoholemia.

En cualquier caso, es de vital importancia saber que el alcohol está presente en la sangre cinco minutos después de haber sido ingerido. Por otra parte, no es hasta entre los 30 y los 90 minutos después de la ingesta cuando llega a su punto máximo. Asimismo, desde la DGT se apunta a que en caso de haber ingerido una cantidad de 1g/l, es necesario esperar entre 6 y 10 horas para dar negativo en el test. Por lo que, si por ejemplo has bebido una noche y solo duermes 5 horas antes de coger el coche, lo mejor es que no te pongas al volante.

Hombres de 70 kilos

Un tercio (330 ml): 0,3 mg/L en aire espirado

Dos tercios: 0,6 mg/L en aire espirado

Tres tercios: 0,8 mg/L en aire espirado

Hombres de 80 kilos

Un tercio: 0,2 mg/L en aire espirado

Dos tercios: 0,7 mg/L en aire espirado. Dos tercios: 0,5 mg/L en aire espirado

Tres tercios: 0,7 mg/L en aire espirado

Mujeres de 50 kilos

Un tercio: 0,5 mg/L en aire espirado

Dos tercios: 1,0 mg/L en aire espirado

Tres tercios: 1,5 mg/L en aire espirado

Mujeres de 60 kilos

Un tercio: 0,5 mg/L en aire espirado

Dos tercios: 0,8 mg/L en aire espirado

Tres tercios: 1,2 mg/L en aire espirado

¿Cuál es la multa si me pillan borracho?

En el caso de arrojar una tasa positiva en el control de alcoholemia, la sanción que se interpone es de 500 euros con la consecuente retirada de cuatro puntos de la licencia de conducción siempre y cuando no superes los 0,50 mg/l.

Ello significa que si se llega hasta los 0,60 mg/l la multa aumentará hasta los 1.000 euros y perderás 6 puntos del carnet de conducir. Si se superan los 0,60 mg/l estarás incurriendo en un delito penal y te enfrentarás a una condena de entre tres y seis meses, aparte de la sanción económica y la retirada de puntos.

Los efectos del alcohol en la conducción

En este sentido, una investigación publicada en "The Journal of Physiology" reveló que los niveles de alcohol, incluso cuando están por debajo de los limites legales, reducen el seguimiento ocular de los estímulos visuales. Es decir, el cerebro percibe peor la realidad y sufrimos una disminución de la coordinación motora.

Según el estudio, los efectos de su ingesta aparecen desde el primer momento, incluso con tasas inferiores a las permitidas para conducir. Hasta con la mínima cantidad se incrementa el tiempo de reacción, comienzan los problemas de coordinación y se subestima la velocidad. Asimismo, al superar 0,5 gr/l. de alcoholemia, comienzan los problemas de visión y por encima de 0,8, se sufren graves problemas de atención y coordinación y una fuerte somnolencia.