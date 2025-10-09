Un hombre se entrega en comisaría tras confesar el asesinato de su hijastra y su esposo en Reino Unido

Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a Derek Martin, de 67 años, entrando a la comisaría de Brighton y exigiendo ser arrestado tras confesar el asesinato de su hijastra Chloe Bashford (30) y su esposo Josh Bashford (33). El doble crimen ocurrió el 9 de junio de 2023 en la vivienda familiar de la pareja en Newhaven, East Sussex, donde fueron encontrados apuñalados.

Según se expuso en el juicio celebrado en el Tribunal de Brighton, Martin había pasado la mañana realizando tareas de bricolaje en la casa de Chloe. Tras una discusión por dinero, la atacó con un martillo y luego la apuñaló ocho veces. Más tarde, emboscó a Josh cuando este llegó a casa, lo persiguió por las escaleras, lo apuñaló cuatro veces y lo estranguló con una ligadura.

Después del ataque, Martin recogió tranquilamente a los cuatro hijos de la pareja en la escuela y los dejó con su abuela. Luego envió un mensaje de texto a la madre de Chloe, Elaine Sturges, en el que expresaba arrepentimiento: “Lo siento mucho, no puedo creer lo que he hecho… cuida muy bien a los niños”.

En el video mostrado al jurado, Martin se acerca a un agente y declara: “He matado a dos personas”. Al ser interrogado sobre su estado mental, responde: “Un poco”, y explica que la herida en su mano fue causada por un cuchillo. Incrédulo de no haber sido arrestado de inmediato, insiste: “Tengo que ser arrestado. Hay dos personas muertas”.

Durante el juicio, la defensa alegó responsabilidad disminuida por parte de Martin, argumentando que sufría una “anomalía en el funcionamiento mental” y que había dejado de tomar su medicación en los meses previos al crimen. El acusado, que había estado casado con la madre de Chloe, era considerado parte de la familia.