La Iglesia incluye a una víctima en su comisión antiabusos

La Iglesia española ha solicitado la presencia de una víctima de abusos en la comisión que se encargará de dirimir las indemnizaciones que se recibirán en aquellos casos que habían prescrito o cuyo abusador ha fallecido. Se trata de Juan Carlos González Martín, víctima de los salesianos en Deusto que en estos últimos años se ha convertido en un referente en acompañamiento y asesoramiento a través del proyecto Eshmá que él mismo ha fundado.

González es uno de los once miembros de la Comisión Asesora del llamado Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, que ha echado a andar esta misma semana. Junto a él, se encuentran especialistas en otras materias, como abogados, psicólogos y psiquiatras.

La Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han elaborado de forma conjunta esta lista de expertos que tienen el encargo directo de determinar, más allá de una cuantía económica personalizada para cada víctima, cualquier otro recurso, sea espiritual o psicológico, que se pudiera necesitar en un proceso de justicia restaurativa.

La presencia de González Martín resulta especialmente significativa en tanto que da respuesta a la queja de las asociaciones de víctimas de abuso en el seno de la Iglesia, que consideraban que se les había dejado de lado en este proyecto. Esta crítica había sido respaldada también desde Moncloa.

Diplomado en Educación y Trabajo Social, graduado en Ciencias Jurídicas (Derecho), licenciado en Filosofía y licenciado en Ciencias Religiosas, a través de Eshmá lidera un equipo interdisciplinar de profesionales, que no solo facilitan a las víctimas un canal de denuncia, sino que ofrecen recursos tanto desde el punto de vista jurídico como terapéutico.

Además, asesoran a congregaciones religiosas y diócesis en materia de prevención para cambiar su cultura y estructuras para borrar cualquier engranaje que pudiera propiciar un abuso. Con la discreción como base y sin buscar erigirse nunca como única voz que representa a las víctimas, como la escasa presencia mediática de González Martín. Se da la circunstancia de que también formó parte de la comisión que elaboró el informe del Defensor del Pueblo.

Este jueves, Juan Carlos hizo una excepción a su silencio público y ofreció su testimonio en la presentación del libro «Te llamarán ‘mi favorita’» (PPC), del sacerdote de la Fraternidad Verbum Dei, Luis Alfonso Zamorano. Ante el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, relató cómo «he tenido la oportunidad de hacer que mi herida se convierta en una cicatriz que me duele, pero no me impide caminar».