Inés Nieto, farmacéutica, recomienda estos productos de Mercadona

La creciente influencia de las redes sociales en el ámbito de la salud y la belleza ha propiciado que profesionales como la farmacéutica Inés Nieto compartan su conocimiento de forma accesible. Recientemente, Nieto ha captado la atención en TikTok al recomendar una serie de productos para la piel.

En este sentido, sus sugerencias se centran en productos de Mercadona, una cadena que destaca por su relación calidad-precio. Esta elección los convierte en opciones accesibles y asequibles para un público amplio, avaladas por una especialista en farmacia.

Asimismo, Nieto busca destacar que la cosmética eficaz y respaldada por la ciencia no implica un alto desembolso económico. Su propuesta se basa en el aval científico de los componentes, facilitando el acceso a un cuidado de la piel de calidad.

Las joyas de Mercadona según la farmacéutica Inés Nieto

En primer lugar, el artículo destacado por la farmacéutica son unos discos impregnados de ácido salicílico. Estos discos destacan por su capacidad para combatir la grasa y el acné, actuando como un exfoliante delicado que purifica los poros. Además, su versatilidad permite aplicarlos no solo en el rostro, sino también en zonas corporales propensas a imperfecciones.

Por otra parte, la segunda sugerencia de Inés Nieto es el contorno de ojos de la línea MEN CARE. El contorno de ojos MEN CARE sobresale por sus componentes clave: la cafeína, eficaz para desinflamar las bolsas, y otros agentes que robustecen la piel. Su innovador aplicador frío añade un extra, aliviando la congestión en el área ocular.

En tercer lugar, la farmacéutica destaca un serum hidratante. Enriquecido con ácido hialurónico, ceramidas y retinol, este producto aporta una hidratación profunda y refuerza la barrera protectora de la piel, siendo eficaz contra las arrugas. Inés Nieto recomienda su aplicación nocturna para maximizar sus beneficios, pese a la baja concentración de retinol, asegurando un uso responsable.

En resumen, Inés Nieto demuestra que una rutina de cuidado de la piel de alta calidad no requiere grandes desembolsos. Sus selecciones de Mercadona, validadas tanto por su pericia profesional como por la evidencia científica, ofrecen opciones accesibles y efectivas para un régimen de belleza optimizado.