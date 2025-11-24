Se insta a la población a poner papel film en los rieles de las ventanas esta semana: para qué sirve y por qué deberías hacerlo

Tras varias jornadas marcadas por el frío, esta semana las temperaturas darán un respiro en buena parte de España. El ascenso será generalizado, aunque no durará igual en todos los rincones del país y no durará mucho tiempo.

El domingo, sin embargo, terminaremos el fin de semana con claros contrastes. Una borrasca situada al norte de la Península y un anticiclón al suroeste, dejará precipitaciones en algunas partes del país y una semana más fría de lo habitual.

El truco para mantener el calor en casa

Y con la llegada, una vez más, del frío, todos buscamos que nuestra casa siga siendo un refugio cálido sin que el gasto de la calefacción se dispare. Y aquí es donde entra el truco que se ha hecho viral por la creadora de contenido turca @minha_casa_042 ha compartido un método tan sencillo como eficaz para bloquear la entrada de aire frío por las ventanas.

El truco consiste en utilizar una película de papel film o papel transparente para sellar las pequeñas rendijas por donde se cuela el aire

1. Corta un trozo de papel adhesiva del tamaño de la parte inferior de la pantalla

2. Colócala justo en la zona donde notes la corriente de aire

3. Presiona bien y cierra la ventana para que quede totalmente sellada

Truco casero para aislar tus ventanas del frío La Razón

Con este método rápido, barato y fácil de aplicar, se reduce notablemente la entrada de aire frío y se crea una barrera eficaz contra las corrientes, ayudando a mantener el hogar más cálido.