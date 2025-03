Interrogantes sobre la Semana Santa

Faltan exactamente tres semanas para que el 13 de abril comience la Semana Santa y en este momento nadie se atreve a vaticinar si para esa fecha Francisco habrá recibido del equipo médico que le atiende el alta para dejar el Gemelli y regresar a su casa en Santa Marta.

La recuperación de la neumonía bilateral que sufre el Papa es lenta sobre todo en pacientes de edad avanzada y con un historial clínico como el suyo no especialmente brillante. Según fuentes vaticanas los médicos no se han pronunciado aún sobre cuánto tiempo será todavía necesario para que el Santo Padre pueda ser considerado del todo sano.

En la mejor de las hipótesis – regreso al Vaticano- no parece viable que Bergoglio pueda presidir algunos de los ritos de la Semana Santa, por ejemplo la procesión y Eucaristía en la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos o la celebración el Viernes Santo del Via Crucis en el Coliseo por no hablar de la Vigilia Pascual cuya duración oscila en torno a las tres horas. La bendición “urbi et orbi” podría adaptarse mejor a sus condiciones físicas.

Siendo la decisión competencia exclusiva de los médicos el Vaticano estudia un plan alternativo en el que está trabajando el arzobispo Diego Ravelli Maestro de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Algunos Cardenales – el Decano del Sacro Colegio Re o el Secretario de Estado Parolin- podrían presidir los oficios religiosos del Triduo Sacro en los escenarios habituales. Por ahora no hay nada decidido y no lo será hasta los inicios del mes de abril.

La renuncia a presidir la Pascua sería especialmente dolorosa para el Papa puesto que este año la fecha de tan solemne día es la misma para la Iglesia católica y la Ortodoxa.