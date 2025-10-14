José Elías, empresario millonario: “Los empresarios vemos a los empleados como una extensión de nuestra familia”

La relación entre empresario y trabajador no siempre es idílica. Hay en momentos en los que no se llega a distintos acuerdos y todo se va complicando hasta, como en algunos casos, se convierte en una guerra total entre ambas partes, las dos imprescindibles, de la empresa. Sobre esta relación entre ambos estamentos ha reflexionado el multimillonario empresario José Elías, propietario de Audax Renovables y La Sirena que también acostumbra a mostrar su opinión y dar distintos consejos sobre el sector en sus redes sociales.

En su reflexión, José Elías lamenta la imagen con la que se ve en España a los empresarios y reflexiona profundamente sobre el tema: "Si tienes una empresa, eres un explotador. O al menos, eso es lo que la sociedad te hace sentir", comenzó afirmando en su publicación. Es cierto que en nuestro país hay personas que no cumplen con la legislación vigente o no proporcionan el mejor trato humano o económico, pero pide no generalizar.

La deshumanización del empresario

Señala cómo se ve en España a los empresarios a sus ojos: "A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero, como si no nos importaran nuestros equipos ni absolutamente nada". Hay algunos que únicamente buscan obtener beneficio, pero José Elías pide romper con este mito: "Pero la realidad es que la gran mayoría no somos así". Es contundente: "No pararé en redes sociales de dignificar la figura del empresario. Ya está bien de demonizar a quien crea empleo".

Así es la figura del empresario

El exitoso empresario revela cómo es realmente un empresario y su día a día: "Lo que sí somos es gente que arriesga su patrimonio. Que no duerme por las noches pensando en cómo pagar las nóminas". Aunque el beneficio es muy grande en algunos casos, el riesgo de quiebra es mucho mayor que el de un trabajador por cuenta externa. Recalca la importancia de los empleados para estas personas: "Somos gente que ve a los empleados, en muchos casos, como una extensión de nuestra familia".

Empresarios y trabajadores, un mismo equipo

Es muy habitual ver cómo se separan y enfrentan a empresarios y empleados, pero José Elías reflexiona: "No se nos olvida que esto es un barco en el que remamos todos". Explica la función de cada uno: "El empresario dice hacia dónde ir y asume el riesgo. Y el equipo es el que hace posible que la empresa avance". Como afirma el empresario, es imposible que una empresa funcione si ambas partes no funcionan: "Ninguno funciona sin el otro".

Recalca la importancia de ambos: "Son los dos necesarios para crear riqueza en el país". Sin embargo, concluye con una advertencia para aquellos que están totalmente en contra de los empresarios y su actividad: "Sin empresarios que se la jueguen, no hay empresas. Y sin empresas, no hay futuro".

Todo el mundo puede emprender

José Elías tiene claro que el emprendimiento no está destinado únicamente a personas con muchos recursos: "Se puede montar una empresa sin dinero. No pongas excusas". El multimillonario emprendedor desvela cómo se debe conseguir dicha cantidad para que el negocio salga adelante desde el primer minuto: "La clave está en saber a quién pedírselo". Ejemplificó la situación con un bolígrafo.

Tradicionalmente siempre se ha pensado en bancos o familiares cercanos como las figuras a las que pedir el dinero inicial. Sin embargo, José Elías pide desmarcarse de ello: "Y no, no hablo de bancos, ni de rondas de inversión, ni de sablear a tu familia". Tras descartar las opciones más usadas tradicionalmente y nada rentables según su experiencia, desvela cómo se debe conseguir el dinero: "El que tiene que poner la pasta es el cliente. Y el que te tiene que financiar, tu proveedor".