La conmovedora imagen de una niña de 5 años cuidando de su hermano con leucemia

Kaitlin Burge, de Pinceton (Texas) ha querido compartir la dura batalla que libra su familia contra la leucemia de su hijo Beckett, de 4 años, pero especialmente para su hija Aubrey, de 5 años, que se ha convertido en compañera inseparable de su hermano: le cuida, le ayuda a ir al baño y el da apoyo cuando tiene que vomitar como consecuencia de la quimioterapia. Aubrey es la sombra de Beckett, no se separa de el en ningún momento. Kaitlin ha querido compartir la imagen de los dos hermanos juntos en el baño para tratar de concienciar de cómo afecta a una familia una enfermedad tan dolorosa y complicada. De inmediato, la imagen se volvió viral.

Según comenta Kaitlin en Facebook: "Una cosa que no te dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a toda la familia. Siempre se escucha hablar de los problemas financieros y médicos de las familias, pero ¿con qué frecuencia oímos hablar de cómo afecta a los demás niños en la familia? Para algunos, esto puede ser difícil de ver y leer. Mis dos hijos, que se llevan 15 meses, pasaron de jugar en la escuela y en casa juntos para sentarse juntos en una fría sala de hospital. Mi hija tenía 4 años cuando vio a su hermano ir en una ambulancia a la UCI. Ella vio a una docena de médicos con una máscara y poner una docena de medicamentos a través de su cuerpo, todo mientras ella estaba allí, impotente. Ella sabía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que a su hermano le pasaba algo malo, a su mejor amigo".

Kaitlin narró cómo su hija afrontó el problema e hizo todo lo posible por ayudar a su hermano: "Un mes después de que saliera del hospital, ella vio cómo luchaba para caminar y para jugar. El animado, enérgico y extrovertido hermano pequeño era ahora un niño tranquilo, enfermo y muy dormilón. Nunca quería jugar. Ella no entendía cómo antes era capaz de caminar, pero ahora ni siquiera podía hacerlo con ayuda. No entendía que tenía que someterse a varias terapias para volver a ser fuerte como antes".

La madre de Beckett explicó que tomó la decisión de que su hermana viera y conociera todo lo que estaba pasando a pesar de tener sólo 5 años: "Los niños necesitan apoyo y unión, y no deben mantenerse alejados de la persona que está enferma. Lo más importante es demostrar que se cuidan sin importar la situación... Ella pasó mucho tiempo, a su lado en el baño, mientras se enfermó. Ella lo apoyó y ella se hizo cargo de él, independientemente de la situación. A día de hoy están muy unidos. Ella siempre se ocupa de él".

Kaitlin publicó las fotos en la página de Facebook "Beckett Strong", creada después de que su hijo, Beckett, fuera diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) en abril de 2018. La ALL es la forma más común de leucemia que se encuentra en los niños y representa aproximadamente el 30 por ciento de todos los cánceres pediátricos. La enfermedad afecta las formas inmaduras de los glóbulos blancos, llamados linfocitos, que identifican y destruyen proteínas extrañas en el cuerpo. Pero con ALL, la médula ósea produce demasiados linfocitos inmaduros que no maduran correctamente y no tienen la capacidad de combatir infecciones, según el Children's Hospital of Philadelphia (CHOP).

Los síntomas pueden presentarse como anemia, sangrado o hematomas, dolor óseo y articular, fiebres recurrentes o infecciones, dolor abdominal, inflamación de los ganglios linfáticos o dificultad para respirar. El tratamiento generalmente se realiza en tres fases y puede consistir en quimioterapia, transfusión de sangre, antibióticos, radiación o sangre y trasplante de médula.

En una publicación anterior Burge dijo que la guardería de Beckett la había llamado el 23 de abril de 2018 para preguntarle si podía ir a buscarlo porque tenía fiebre. El pediatra le diagnosticó una infección de oído y le recetó antibióticos. Su pediatra habitual dijo que si sus síntomas no mejoraban, deberían ir a emergencias. Al día siguiente, la fiebre de Beckett aumentó y su médico le envió a al hospital infantil.

“Esperaba escuchar que tenía un tímpano perforado o algo de lo que se recuperaría con unos pocos días de antibióticos. La enfermera de la sala de emergencias entró aproximadamente una hora más tarde y tenía un teléfono móvil en la mano", escribió Burge, el 15 de septiembre de 2018." El pediatra estaba al teléfono. Le informó que habían detectado neumonía en el pulmón izquierdo y que los análisis indicaban que tenía una hemoglobina de 5.5 y un recuento de glóbulos blancos de 150,000. Luego le informó que Beckett tenía leucemia.

Posteriomente fueron trasladados a un hospital en Dallas porque Beckett también tenía una insuficiencia respiratoria aguda y neumonía en el pulmón izquierdo. Después unos días en la UCI, fue transferido a la unidad de cáncer pediátrico, y en septiembre de 2018, se les dio su cronograma para el tratamiento, que está programado para finalizar en agosto de 2021. Pero el 3 de septiembre hizo una publicación que llamó la atención de la mayoría de la gente, con fotos de Beckett preparándose para ir al baño preparándose para vomitar, y su hermana mayor, Aubrey, de 5 años, frotando suavemente su espalda, cuidándole. La publicación se ha compartido más de 28,000 veces, lo que la llevó a compartir una foto actualizada de Beckett preparándose para su primer día de escuela, así como otra de él compartiendo un abrazo con Aubrey. La publicación también inspiró a los seguidores a compartir fotos de sus propios hijos apoyando a un hermano a través de un diagnóstico de cáncer y una enfermedad.