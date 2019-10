La Consejería de Sanidad inaugurará el I Congreso Internacional de Naprotecnología

El 8 y 9 de noviembre se celebrará el I Congreso Internacional de Naprotecnología en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid organizado por Fertilitas. La sesión inaugural correrá a cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la que asistirá el creador de la ciencia el doctor estadounidense Thomas W. Hilgers y ginecólogos de reconocido prestigio dentro de este área. La Naprotecnología es una rama de la Medicina desarrollada en EE.UU. que consiste en un estudio minucioso de las patologías que pueden estar presentes en una pareja que presenta esterilidad o infertilidad. La diferencia entre esterilidad e infertilidad radica en que la primera es la imposibilidad para concebir mientras que la infertilidad se define como la incapacidad de llevar embarazos a término, es decir, se logra un embarazo pero se producen abortos de repetición.

Para la Dra. María Lombarte, ginecóloga especialista en Naprotecnología de Fertilitas, “en el ejercicio de la Naprotecnología el ginecólogo lleva a cabo un estudio específico tanto del varón como de la mujer, puesto que en la mayoría de los casos no habrá sólo una causa que justifique la esterilidad de la pareja, sino que será multifactorial”. Así lo ha destacado la ginecóloga de Fertilitas, la red de expertos, preparando su ponencia para el I Congreso Internacional de Naprotecnología; “no quiero dejar de mencionar el importante papel que tiene la cirugía en este campo ya que existen muchas patologías orgánicas que interfieren en la fertilidad natural, y la cirugía de Naprotecnología está orientada, precisamente, a restablecer la fertilidad que en muchos casos será la solución definitiva del problema” señaló la Dra. Lombarte. “En este I Congreso Internacional de Naprotecnología vamos a explicar más en profundidad todo este método diagnóstico y los tratamientos que más frecuentemente utilizamos; nos gustaría que todo el mundo pudiese conocer la Naprotecnología para que se presente como una alternativa de tratamiento de los problemas de fertilidad, viendo la esterilidad no como una patología en sí misma si no como un síntoma de otra patología subyacente, es decir, conocer el motivo, la patología que pueda presentar la pareja e intentar solucionarla”, señaló la Dra. Lombarte, que añadió que hay que “tratar enfermedades en definitiva, que es a lo que debe estar orientada la medicina”.

Al congreso asistirán ginecólogos, obstetras y expertos en la materia encabezando el programa el prestigioso doctor estadounidense Thomas W. Hilgers. Él es el creador de la Naprotecnología, que empezando con el reconocimiento de la fertilidad de la pareja mediante el Método Creighton han acabado creando toda una ciencia médica para el tratamiento de la esterilidad e infertilidad. Además, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid llevará a cargo la sesión inaugural que estará representada por la Gerente Asistencial de Atención Hospitalaria, la Dra. Bárbara Fernández Álvarez-Robles junto con el Rector de la Universidad Francisco de Vitoria. También asistirán representantes de la comunidad biosanitaria y de la sociedad civil; destacando la participación de miembros de universidades como la Universidad San Pablo CEU, la Universidad de Navarra, la Universidad Católica de Murcia y de reconocidos ginecólogos como el Dr. José Ignacio Sánchez Méndez, Jefe de la Unidad de Mama del Hospital Universitario La Paz

“Actualmente el 17% de las parejas tienen problemas para concebir y la Naprotecnología supone una nueva esperanza para este sector de la población. Es una situación muy difícil para un matrimonio que quiere formar una familia y ve cómo los hijos no vienen. En estos momentos estas parejas necesitan un correcto diagnóstico y por supuesto un acompañamiento durante todo el proceso, es importante que su médico esté francamente implicado con ellos y que les vaya guiando. Espero que mucha gente pueda asistir al Congreso para que puedan entender con más detalle la Naprotecnología”, sentenció la experta en Naprotecnología. Para inscripciones o ampliar información respecto al I Congreso Internacional de Naprotecnología consultar la página web: congreso.fertilitas.es