La desaparición que mantiene en vilo a Ordesa

Había oído hablar de la particular belleza del puente medieval de Morillo de Sampietro y se moría de ganas por ir a contemplarlo un rato, descansando desde la orilla del río Yesa. Por eso, en cuanto le echaron en falta y se pusieron a pensar dónde podría haber ido, enseguida se les vino a la mente este precioso rincón del Pirineo oscense. Apenas era hora y media desde casa y les cuadraba como destino elegido para aquella mañana. Ya inquietos, se acercaron a comprobarlo, pero nada: Jesús no estaba allí ni respondía a los gritos que le llamaban a lo largo del camino ni en ningún sitio. Eran las 14:30 horas del sábado 3 de agosto cuando la Guardia Civil recibió la llamada de alerta e inmediatamente se activó el operativo de búsqueda. Hoy se cumple una semana desde que Jesús Ríos (mexicano de 71 años) saliera a caminar desde la casa de su hija en Vió (Huesca) y aún no hay indicios sobre su paradero. Un hilo del que tirar. Algo. El enorme dispositivo de los especialistas de montaña de la Guardia Civil para encontrarle todavía no ha dado sus frutos ni ninguna respuesta que alivie a esta familia que soporta ya a duras penas la angustiosa ausencia de certezas.

Jesús y su mujer, Araceli Chávez, volaron desde México el pasado 12 de junio con la intención de pasar el verano con su hija Katya, que regenta junto a su marido, Daniel Benito, Casacuadrau: una casita ecológica donde realizan retiros de yoga, meditación y senderismo por el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. El pasado 22 de junio sopló 71 velas en el incomparable marco y se apuntaba sin dudarlo a todas las caminatas que su yerno, guía de montaña, organizaba con los ocupantes de la casa por el Cañón de Añisclo y otros particulares rincones del valle de Vió. Después de dos meses, iba conociendo cada vez más la zona y, a pesar de su edad, Jesús se encontraba en mejor forma física que muchos treintañeros. Había sido corredor de maratones y estaba llevando un estilo de vida muy saludable. «Había bajado ya como cuatro o cinco kilos. Se acostaba muy pronto: a las 8:30 ya estaba en la cama y solía despertarse temprano, sobre las 6:30 o 7:00 para ir a caminar un rato antes de desayunar a las 9:00», recuerda su hija Katya que, junto a su madre, fue la primera en salir a buscarlo y pronto se dividieron por zonas. El mismo sábado ya supieron que le habían visto sobre las 11:00 horas en Morillo de Sampietro. «Puede que llegara hasta el puente y luego se desorientara porque acabó en Morillo y eso es muy lejos, está a cuatro horas de Vió y él no solía hacer rutas tan largas por la mañana». En cualquier caso, allí le sitúan varios testigos. Unos vecinos que veranean en la aldea recuerdan que le vieron «fresco, no cansado» y lo saludaron sin más. También la única persona que, junto con su mujer, vive allí todo el año. Se trata de un pastor llamado Agustín, que ha declarado ante la Guardia Civil que Jesús le preguntó cómo regresar a Vió y él le contestó algo así como «por donde has venido». Aunque pronto le especificó que, en realidad, existe otro camino, el viejo, algo más corto en distancia pero complicado. Sin embargo, le acompañó hasta donde empieza el sendero. En este punto es donde se pierde la pista de Jesús. Desde le primer momento se ha rastreado el famoso «camino viejo» y todos los barrancos cercanos como el de Salas, de San Chaime, del Rancón, de Arpió o Manatuero. El mismo sábado se trasladó el puesto de mando del operativo de búsqueda de Buerba a Morillo. Se trata de uno de los dispositivos más grandes que se recuerdan en la zona. En total, han participado ya más de 400 personas que se van turnando porque lo escarpado del terreno y la cantidad de horas de búsqueda que ya llevan «en la mochila» van haciendo mella.