Diana López Pinel, madre de Diana y Valeria Quer, ha vuelto a poner en conocimiento de las autoridades su preocupación con respecto a la situación de desamparo en la que considera que se encuentra su hija Valeria, ya mayor de edad. Lo ha hecho tras ver publicadas estos días en redes sociales unas imágenes de la joven en las que muestra las sustancias estupefacientes que estaría consumiendo. “Son imágenes que han visto 75.000 personas”, ha explicado esta mañana en Espejo Público.

Tras el desagradable episodio familiar de la semana pasada, cuando denunció a su ex marido por lesiones e intento de atropello y la discusión pública con Valeria al defender ésta a su progenitor, López Pinel ha vuelto a mostrar su desesperación con la deriva que ha tomado su hija pequeña. “Desde un principio su padre y yo hemos intentado llevarla”, ha dicho para dar a entender más tarde que ha sido Juan Carlos Quer quien se habría desentendido de su hija. “A nadie en su sano juicio se le ocurre poner un piso a una niña de 18 años para que viva sola sabiendo las circunstancias en las que se encuentra. ¿Por qué no se la ha llevado a vivir con él?”. Y es que hasta hace unos meses, la menor de los Quer, vivía con su madre pero, tras diferentes desavenencias, quiso irse de casa. Al ser ya mayor de edad, la joven ha querido vivir sola y es su padre quien le estaría pagando el alquiler de la casa de Las Rozas donde vive ahora. Diana defiende que todo esto lo hace por el bienestar de su hija, que lleva así “mucho tiempo”. “Mi único fin es poner a salvo a mi hija Valeria, refiriéndose a las noches de desenfreno que ella misma publica en su cuenta de Instagram, que ya cuenta con 75.700 seguidores. Con respecto al juicio contra “El Chicle” por el asesinato de su hija Diana, que comenzará el próximo día 28, la mujer ha sido clara: “Lo que más me preocupa ahora es la salud, la estabilidad y la vida de Valeria porque Diana ya no va a volver”. López Pinel ha vuelto a ser muy dura contra su ex marido y dijo que “podríamos remontarnos al inicio de todo, en A Pobra, cuando él destapó todo esto”. “Parecía más preocupado por los medios. Era incapaz de tener una conversación con la madre de sus hijas”, dijo.