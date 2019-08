La teoría que podría demostrar la existencia del monstruo del Lago Ness

Un grupo de científicos se ha propuesto acabar con las especulaciones sobre la posible existencia de un gran monstruo marino en el lago Ness (Escocia) después de más de 200 años de especulaciones, teorías e investigaciones fallidas.

El profesor Neil Gemmell, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, ha realizado una serie de pruebas en el lago e indicó que ninguna de las teorías aportadas hasta ahora son ciertas, pero afirmó que los avances logrados aportan una nueva "teoría plausible". Para ello, ha recurrido a las pruebas de ADN. Su equipo ha tomado 250 muestras de agua y extrajeron pruebas genéticas para analizar alrededor de 500 millones de secuencias. Esto les ha servido para identificar pequeños restos de ADN de los animales que han habitado en el lago, desde piel, escamas, plumas, pelaje, heces y orina, lo que les permitirá elaborar una lista detallada de toda la fauna que habita en las aguas del famoso lago escocés.

Para conocer el resultado de la investigación habrá que esperar al próximo 5 de septiembre, fecha en la que el equipo de Gemmell convocará una conferencia de prensa y anunciará el resultado de los trabajos. Gemmell, bromeó: "Se han reportado más de mil avistamientos de algo en el lago Ness, lo que ha llevado a esta idea de que hay un monstruo en el agua. De esos avistamientos hay alrededor de cuatro explicaciones sobre lo que se ha visto pero ninguna es creíble". "Nuestra investigación esencialmente descarta la mayoría de esas teorías, sin embargo, una teoría sigue siendo plausible", concluyó.

La mayoría de los científicos han negado el fenómeno Nessie a lo largo de los años, descartando su existencia, basada en engaños y objetos identificados erróneamente. La imagen más famosa de Nessie fue tomada en 1934 por el coronel Robert Kenneth Wilson, pero que más tarde se reveló que era un engaño, una puesta en escena.

En el año 2016 se decidió utilizar un sobar para buscar pistas sobre el monstruo y lo encontraron. Pero era falso, fue una recreación creada para una película de "La vida privada de Sherlock Holmes", dirigida por Billy Wilder en 1970 y protagonizada por Robert Stephens y Christopher Lee.

El pasado mes de abril, un grupo de investigadores de las Universidades de Saint Andrews y Southampton llegaron a la conclusión de que el origen del mito oudo surgir después del descubrimiento de los primeros fósiles de dinosaurios, que fueron expuestos por varios puntos de Reino Unido y entre los que estaba un plesiosaurio, un reptil de cuello largo cuyo esqueleto fue descubierto en 1823 Ahí comenzó la fiebre por los dinosaurios y comenzaron a notificarse los primeros avistamientos del monstruo en el lago.

Lo cierto es que el fenómeno del monstruo del Lago Ness sigue siendo un gran negocio para las arcas escocesas y cada año cientos de miles de visitantes se acercan con curiosidad al pueblo cercano de Drumnadrochit con la esperanza de poder ver al monstruo.

De hecho, el próximo 21 de septiembre está prevista una expedición de cerca e 30.000 personas, reunidas a través de un grupo de Facebook, que convocados por el evento “Nessie can’t hide from us all” (Nessie no puede esconderse de todos nosotros), trataran de encontrar al monstruo. Debido al gran revuelo generado, las autoridades han advertido de los riesgos que puede entrañar esta aventura y es que las gélidas temperaturas del agua, unos 5 grados, pueden hacer que los visitantes mueran súbitamente, debido al cambio de temperatura. Además en cuestión de minutos se pueden levantar olas de hasta 4 metros de altura.