Lanzan el ramo en una boda y termina en una pelea entre las invitadas por quedarse con las flores

Lo que debía ser un instante de alegría se transformó en una escena de tensión cuando, durante el tradicional lanzamiento del ramo en una boda, una invitada se abalanzó sobre otra para arrebatarle el arreglo floral.

Lo que comenzó como un gesto simbólico cargado de entusiasmo colectivo se tornó en un forcejeo inesperado, con gritos, empujones y miradas incrédulas por parte de los asistentes. El momento, captado en vídeo por uno de los invitados, muestra a varias mujeres involucradas en una disputa física por las flores, mientras el resto de los presentes observa con sorpresa, incomodidad y desconcierto. La novia, visiblemente impactada, quedó paralizada ante el giro abrupto de los acontecimientos.

La mujer implicada actuó con evidente desesperación, impulsada por la creencia popular de que quien atrapa el ramo será la próxima en casarse. Esta superstición, profundamente arraigada en las tradiciones nupciales, suele generar momentos de entusiasmo y juego entre las invitadas solteras. Sin embargo, en este caso, la competitividad se desbordó, transformando una costumbre lúdica en un conflicto físico que rompió con el ambiente festivo del evento. El gesto, que debía simbolizar esperanza y buenos deseos, se convirtió en una escena de tensión que opacó el espíritu de celebración.

El vídeo, que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, ha generado un amplio debate sobre los límites del comportamiento en eventos sociales. Usuarios de distintas plataformas han compartido opiniones divididas: algunos lo ven como una reacción exagerada y poco apropiada, mientras otros lo interpretan como una muestra de presión social sobre las mujeres en torno al matrimonio.