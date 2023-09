Ley de bienestar animal: estas son las obligaciones de los dueños y las sanciones y multas que recoge la ley

Hoy 29 de septiembre ha entrado en vigor la nueva ley de bienestar animal en la que se introducen muchos cambios que todos los dueños de perros, gatos y otros animales deberán de tener en cuenta para evitar posibles infracciones y sanciones.

Esta ley es un conjunto de normas, reglamentos y leyes diseñadas para proteger y promover el bienestar físico, psicológico y social de los animales. Buscan garantizar condiciones adecuadas para el cuidado, la crianza, el tratamiento y la manipulación de los animales, ya sea en entornos de cría, investigación, transporte, exhibición pública o como mascotas.

Obligaciones de los dueños con la ley de bienestar animal

Identificar perros, gatos y hurones mediante microchip y aves mediante anillado.

Cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud.

Educar y manejar al animal con métodos que no provoquen sufrimiento o maltrato.

Los gatos deben esterilizarse antes de los 6 meses.

Se prohíben las peleas de animales o su uso en circos y otros espectáculos, exposiciones, cabalgatas, etc. Tampoco se podrán utilizar animales como premio o rifa.

Prohibición de la eutanasia injustificada; solo se podrá realizar de manera justificada por un veterinario.

Prohibición de ataduras de animales a vehículos en marcha, así como la tenencia de un animal de modo permanente en terrazas, azoteas, o balcones.

Queda prohibida la venta directa de animales domésticos en tiendas de mascotas o a través de internet.

Está prohibido dejar a un animal de compañía solo sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En perros, el periodo se reduce a 24 horas.

Queda prohibida la cría no autorizada de animales.

Se prohíbe ensuciar las calles con excrementos u orina.

los animales domésticos o de compañía tendrán acceso a cualquier medio de transporte público y edificios.

Sanciones y multas de la nueva ley de bienestar animal

La Ley de Bienestar Animal distingue entre sanciones leves, graves o muy graves. Serán sanciones leves permitir que los animales estén en espacios públicos sin supervisión, así como dejarlos atados solos. No esterilizar a los animales que puedan estar en contacto con otros externos. Dejar solos en casa a los gatos durante más de 3 días o a los perros más de 24 horas también supondrá una multa, así como aquellos que les dejen cerrados solos en el interior de un vehículo. Todas estas sanciones leves, junto con la de no realizar el curso obligatorio o no contratar el seguro de responsabilidad civil, pueden acarrear multas de entre 500 y 10.000 euros.

Se sancionará como infracción grave a aquellos que no hayan identificado a sus animales con microchip, a los que críen y comercien con animales silvestres no autóctonos, a los que utilicen a los animales como premios en concursos o rifas y a los que no comuniquen la pérdida o robo del animal dentro de las primeras 48 horas. De la misma manera, serán infracciones graves usar métodos agresivos en su educación, abandonos, robos, administración de sustancias no prescritas, envío de animales vivos, mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas y retirada o reubicación de gatos comunitarios. Las infracciones graves pueden ser multadas con importes desde los 10.001 euros hasta los 50.000 euros.

Por último, las infracciones muy graves supondrán multas desde los 50.001 a los 200.000 euros. Serán sancionadas aquellas personas que le hagan la eutanasia a animales con medios inadecuados o personal no cualificado, aquellos que adiestren a sus animales para peleas, aquellos que usen animales de compañía para consumo humano o los que maten a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados. Además, hay que añadir aquellas que puedan suponer una lesión grave o muerte del animal. En este caso, se podrá castigar con un ingreso a prisión de 3 a 12 meses si el animal no muere y de 6 a 18 si fallece.