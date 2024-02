Marlaska confirma que "no consta" ninguna denuncia contra la familia de Castro Urdiales: "Es una tragedia"

El pasado miércoles, dos menores de 13 y 15 años eran detenidos por acabar presuntamente con la vida de su madre, Silvia López. Los agentes de la Guardia Civil encontraron su cadáver en torno a las nueve de la noche en la calle Monte Cerredo, en Castro Urdiales. La mujer, de 48 años, tenía una herida de arma blanca en el cuello y estaba maniatada y amordazada en el interior del coche, que se había empotrado contra la pared.

Hay que señalar que a los investigadores les llamó la atención la brutalidad del homicidio y que la mujer, además de maniatada y amordazada, se encontrara sin alguna prenda de ropa y con la cabeza cubierta con bolsas. Según han apuntado fuentes cercanas a la investigación, antes de que se produjeran los hechos hubo una riña familiar, pero se desconoce por el momento si pudo ser el detonante del parricidio. Asimismo, destacaron que no constaban denuncias previas ni indicios previos que indujeran a pensar que había problemas familiares entre la madre y los dos hijos adoptivos, ambos de Rusia.

Un hecho, este último, que ha sido ratificado este viernes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha pedido "prudencia" y "máxima sensibilidad" al tratarse de un caso en el que están implicados menores. Así, ha querido dejar claro que no tiene constancia de que existan denuncias interpuestas por ningún miembro de la familia. "No me consta ninguna circunstancia. Es una tragedia", ha insistido el titular de Interior en una entrevista en TVE.

Sea como fuere, Grande-Marlaska ha querido trasladar todo su apoyo a la familia y ha pedido nuevamente prudencia para permitir que se lleven a cabo "el desarrollo de las investigaciones".

Internamiento en régimen cerrado

Ayer mismo, la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Santander acordaba el internamiento en régimen cerrado durante seis meses para el mayor de los hermanos, de 15 años, al que consideran como el presunto autor del parricidio. La magistrada adoptaba esta decisión, prorrogable por otros tres meses, por la "presunta comisión" por parte del menor investigado de un delito de asesinato. No obstante, todavía no ha sido trasladado y se encuentra bajo custodia de la Fiscalía de Menores de Cantabria a la espera de que un equipo psicosocial elabore un informe sobre sus circunstancias familiares, psicológicas y educativas.

El otro de los menores implicados resulta inimputable, ya que tiene 13 años. Por este motivo, fue directamente derivado a un centro de protección de menores y no se le tomará declaración. De hecho, según apuntan fuentes cercanas a la investigación, aún está por determinar su papel en este terrible crimen, aunque todo apunta a que habría sido solo un colaborador a las órdenes de su hermano mayor.