Más del 80% de los profesores opina que su centro no está preparado ante una emergencia

El 81% del profesorado considera que su centro educativo no está totalmente preparado para afrontar emergencias y más del 60% afirma no haber recibido formación suficiente para responder ante una crisis climática, sanitaria o social. Esta es la principal conclusión de la encuesta a docentes realizada por Campaña Mundial por la Educación (CME) España, en el marco del Día Mundial de Docentes, que se celebra este domingo, informa Ep.

La investigación ha contado con más de un centenar de participantes de 15 comunidades autónomas (CC AA), Ceuta y Melilla. Así, siete de cada de diez encuestados han advertido de que el derecho a la educación podría estar en riesgo en su centro educativo debido a la falta de previsión o recursos frente a una emergencia.

En este sentido, el mismo porcentaje de profesores -un 70% de los participantes- ha reclamado protocolos de emergencia "claros y actualizados" y más de la mitad ha demandado apoyo psicoemocional y formación específica sobre educación en emergencias "para afrontar el impacto emocional y operativo" que generan estos sucesos.

Ante estos datos, la CME ha recordado que incendios, inundaciones y apagones eléctricos han interrumpido la educación de decenas de miles de estudiantes en España durante los últimos años. "La reciente dana de octubre de 2024, que provocó el cierre temporal de numerosos centros educativos, puso de manifiesto, hace casi un año, la falta de protocolos y preparación ante fenómenos climáticos extremos", ha lamentado.

Medidas concretas

Por todo ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno y a las administraciones educativas para que adopten medidas concretas que protejan y preparen al profesorado ante las emergencias. Así, ha pedido que se implementen planes de emergencia climática en todos los centros educativos y que se invierta en infraestructuras seguras y sostenibles.

A su vez, ha solicitado que se creen protocolos de actuación coordinados y líneas de financiación específicas para la continuidad educativa en crisis, así como que se garantice que haya una formación específica en educación en emergencias, salud mental y gestión del trauma.

También ha insistido en que se incluya la educación para la resiliencia y la autoprotección en el currículo escolar y, por último, que se acompañe al profesorado con redes de apoyo psicosocial y reconocimiento público de su labor.

"Educar y cuidar sin ser cuidado. Esa es la realidad de muchos docentes hoy. Apoyar al profesorado no es solo invertir en educación; es apostar por la paz, el futuro y la recuperación de las comunidades", ha recalcado la portavoz de la CME, Mariluz Aparicio.