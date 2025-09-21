Un mecánico revela cual es la mejor marca de coche de la actualidad: "Apenas se rompen"

Un mecánico ha elevado a MG a la categoría de mejor marca de coche de la actualidad tras asegurar que “apenas se rompen”. En un vídeo compartido en redes, el profesional explica que el desguace que regenta se “inunda” con vehículos de esta firma, pero aclara que la mayoría llegan por culpa de accidentes o golpes causados por los propios conductores, no por averías internas. “Son coches con la calidad justa para echar el día, pero dan muy buenos resultados”, resume.

La marca, de origen chino y pasado inglés, ha conquistado al mercado español gracias a una oferta de precios ajustados y una fiabilidad que, según el experto, supera a la de muchos competidores.

Desde 2020 ha matriculado más de 100.000 unidades, cifra equivalente a la población de Cádiz, y en el último ejercicio ha colocado 31.901 vehículos, situándose como la décima marca más vendida del país.

Los tres modelos que lideran las ventas de MG

El SUV MG ZS encabeza el ranking, con opciones de gasolina o híbrido que alcanzan hasta 197 CV. Su versión 2024, todavía disponible, parte desde los 14.890 euros. Le sigue el compacto MG3, tanto en gasolina como en híbrida, que destaca por un consumo de 4,4 l/100 km y por alcanzar los 100 km/h en ocho segundos; su precio más bajo es de 13.990 euros. Cierra el podio el MG EHS, SUV híbrido enchufable con más de 1.000 km de autonomía combinada y maletero de 441 litros, que se oferta desde 36.900 euros.

El mecánico concluye que la clave del éxito reside en la sencillez mecánica y en la baja incidencia de averías, un combo que convierte a MG en “la opción más fiable” para quienes buscan un coche sin complicaciones ni sobresaltos en el taller.