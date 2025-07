¿Mega Tsunami en 2025? La profecía japonesa que preocupa al mundo

Recientemente han predicho un mega tsunami en Japón para el 5 de julio de 2025 lo que ha provocado gran atención y preocupación en redes sociales y medios de comunicación. Es una profecía que proviene del manga japonés de Ryo Tatsuki conocida como "El futuro que vi".

Aunque no parezca del todo realista la teoría ha alarmado bastante a la población local y de alrededores. Originalmente el maga publicado en 1999, está basado en los sueños premonitorios de Tatsuki. Sin embargo, se incluyó esta escena en 2021 en una reedición de la historia.

Se predicen olas tres veces mas fuertes que en 2011

En la nueva edición, se mostraba la fecha exacta del cinco de julio de 2025, en la que se producía un devastador mega tsunami causado por una erupción submarina. La obra ilustra el mar “hirviendo”, una fisura geológica entre Japón y Filipinas y olas de hasta 30 metros que arrasarían un tercio del territorio japonés.

Sin embargo, aunque sea una narrativa fantástica. La viralización de esta predicción ha tenido un impacto real en la sociedad y la economía, especialmente el sector turístico.

Se han reportado varias cancelaciones de reservas que oscilan entre el 30% y el 50% en Japón provenientes de países vecinos como Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Además, aerolíneas como Greater BayAirlines y Hong Kong Airlines han reducido sus frecuencias de vuelo, y varias agencias de viajes han observado una caída significativa en la demanda para viajar a Japón.

Comunidad científica trata de mantener la calma

Sin embargo, la comunidad científica ha sido clara en cuanto a la imposibilidad de predecir con exactitud un tsunami con tanta anticipación. Instituciones reconocidas como la Agencia Meteorológica de Japón y la NOAA han explicado que solo pueden detectar eventos sísmicos en tiempo real y emitir alertas rápidas, pero no anticipar fechas específicas para desastres naturales. Por lo tanto, la supuesta predicción carece de respaldo científico y debe tomarse con cautela.

Mega Tsunami predecido La Razón

Las autoridades japonesas también han intervenido para calmar a la población y turistas. Prefecturas como Miyagi y Tokushima han declarado que no existe fundamento científico para la amenaza del mega tsunami y han pedido no dejarse llevar por especulaciones. Además, recomiendan confiar únicamente en información oficial y seguir las indicaciones de los organismos especializados.

Es solo ficción

A pesar de ello, la precisión de la fecha y el historial de supuestos aciertos atribuidos a Ryo Tatsuki han generado un gran interés y debate entre la cultura popular y la ciencia. Sin embargo, es importante recordar que esta predicción forma parte de una obra de ficción basada en visiones o sueños y no debe confundirse con un pronóstico científico válido.