Los mejores y peores productos dentales de Mercadona según una odontóloga

Definitivamente, no hay nada más rutinario que lavarnos los dientes. Tres veces al día, como mínimo, hace falta pasarnos el cepillo, no solo para refrescar el aliento, sino también por salud. Los restos de comida que se quedan en nuestra boca pueden provocar graves infecciones y también inflamar nuestras encías, condición que muchas personas ya poseen.

En este orden de ideas, identificar qué productos sientan mejor a nuestro organismo es indispensable para dar con aquel que nos hará sentir cómodos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 5% y el 20% de los europeos de mediana edad, y hasta el 40% de los mayores, sufren de la forma más severa de la enfermedad de las encías.

Existen una infinidad de productos como la pasta dental, los cepillos de dientes, el hilo dental, el enjuague, tiras blanqueadoras, etc. Por eso, te traemos los mejores y peores productos de higiene bucal del supermercado, en específico del gigante valenciano: Mercadona.

Consejos para buscar el cepillo de dientes perfecto

La odontóloga Alicia Serrano analiza en su cuenta de TikTok @serranomedia.odontologia los productos del Mercadona y nos deja una serie de recomendaciones a considerar cuando elegimos un producto. Por ejemplo, el cabezal del cepillo de dientes debe tener un tamaño pequeño, las cerdas deben ser suaves o, como preferencia, medias, pero nunca duras, y los filamentos preferiblemente finos y nivelados.

Según la odontóloga, aquellos cepillos con cerdas de diferentes tamaños tienen acceso inconsistente a la boca ya que algunas áreas no se limpian adecuadamente, dejando placa y residuos en los dientes y, además, pueden contribuir a un mayor riesgo de abrasión.Las cerdas de diferentes tamaños pueden aumentar el riesgo de abrasión del esmalte dental, especialmente si no se usa una técnica de cepillado adecuada.

Finalmente, cabe mencionar que es importante que los cepillos de dientes eléctricos contengan un regulador de presión para no hacernos daño en las encías y que no tengan cerdas de silicona porque tienen menor durabilidad y no alcanzan las zonas interdentales.

Cuáles son los mejores productos del Mercadona para la salud dental

En palabras de Alicia, el mejor producto del Mercadona es, sin duda, el cepillo Sensitive de Deliplus, ya que cumple con todas las características previamente descritas y es muy suave, convirtiéndolo en una opción muy respetuosa con las encías. En el vídeo también se mencionan los arcos de Deliplus como una opción idónea para el momento de sacar la suciedad y los restos de entre los dientes.

El problema de las pastas blanqueantes

Las pastas dentales blanqueadoras pueden no ser recomendables para uso prolongado debido a varios factores. Primero, muchas de estas pastas contienen agentes abrasivos que, aunque efectivos para eliminar manchas superficiales, pueden desgastar el esmalte dental con el tiempo.

El esmalte dental es la capa protectora más dura de los dientes, y su desgaste puede llevar a la exposición de la dentina, lo que causa sensibilidad dental y aumenta el riesgo de caries. Además, los ingredientes abrasivos pueden irritar las encías y causar molestias a quienes tienen encías sensibles.

Estas pastas están diseñadas principalmente para remover manchas externas causadas por alimentos, bebidas y tabaco, pero no alteran significativamente el color natural de los dientes. Para obtener un blanqueamiento más profundo y duradero, los tratamientos profesionales supervisados por un dentista son generalmente más efectivos y seguros.